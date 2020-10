Superbonus 110%, presentata la task force di Confartigianato Treviso

Una task force targata Confartigianato è operativa nella Marca. Le sei sedi mandamentali (Asolo-Montebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo-Motta, Treviso, Vittorio Veneto), quella provinciale e i 21 sportelli territoriali dell'associazione sono pronti a tradurre le opportunità e i vantaggi del Superbonus per le imprese e per i cittadini.

In questi mesi Confartigianato si è organizzata per confermarsi ancora una volta partner delle imprese attivando azioni che muovono dall’attività informativa alla consulenza personalizzata a privati e imprenditori, per passare alla fase dell’appalto dei lavori e gestione del conseguente iter, dal check finanziario alla cessione del credito, alla copertura assicurativa, al supporto nella stesura dei contratti. L'associazione ha siglato anche accordi con istituti di credito per individuare, in tempi particolarmente stretti, le soluzioni più vantaggiose per le migliaia di imprese operanti nel variegato mondo del settore casa. Si tratta di interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo premiando e valorizzando le imprese che hanno un legame fidelizzato con il territorio e che sono garanzia di qualità per i cittadini che usufruiranno di questa agevolazione fiscale. Confartigianato nella sua ferma volontà di assicurare opportunità alle imprese e alle comunità mette a disposizione il suo bagaglio di competenze ed esperienza professionale che garantiscono risposte rapide e tangibili alle necessità concrete emerse per l’erogazione dei bonus governativi facilitando imprese e committenti.