Vittorio Veneto, incontro online sul Superbonus 110% e incentivi all'edilizia

Il superbonus del 110% e le altre misure prese per stimolare l’edilizia in questo difficile periodo hanno certamente suscitato interesse e curiosità fra i cittadini ma anche qualche dubbio.

Per fornire un’informazione quanto più possibile chiara e completa, il prossimo sabato 31 ottobre, in modalità videoconferenza sulle piattaforme Zoom e Youtube del Comune di Vittorio Veneto, si terrà un incontro dal titolo "Il superbonus e gli incentivi fiscali all'edilizia. Un'opportunità per i privati e per la città". Interverranno professionisti di BM&A Studio legale associato, dello Studio commercialistico Lex Tax e dello studio di architettura e ingegneria Cavazzana, che illustreranno le opportunità che consentono di svolgere interventi a "costo zero" grazie al Superbonus 110% e la possibilità di ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta ad informare la cittadinanza e gli operatori economici del settore sulle diverse misure fiscali di agevolazione, a partire da quelle più recenti, previste dalla legislazione per gli interventi edilizi di riqualificazione degli edifici esistenti, auspicando che la nostra città sia sempre più sicura, più salubre e più bella. L’evento si terrà dalle ore 9.30 alle 11, cliccando sui seguenti link: https://zoom.us/j/92462459570; www.youtube.com/comunevittorioveneto.