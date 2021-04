Festa del 1 maggio: ecco tutti i supermercati aperti a Treviso

La 'Festa dei lavoratori', in ricordo della battaglia condotta dalla classe operaia per ottenere diritti e condizioni di lavoro migliori, non si celebra solo in Italia. La storia del primo maggio, in particolare, parte dalle coste australiane. 'Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire': con questo slogan, coniato in Australia nel 1855, e condiviso da gran parte del movimento sindacale organizzato del primo Novecento si aprì, infatti, la strada a rivendicazioni generali e alla ricerca di un giorno, il primo maggio, in cui tutti i lavoratori potessero incontrarsi per esercitare una forma di lotta e per affermare la propria autonomia e indipendenza.

In Italia come negli altri Paesi, il 'grande successo' del primo maggio, concepita come manifestazione straordinaria e unica, indusse le organizzazioni operaie e socialiste a rinnovare l'evento anche nel 1891. Nella capitale la manifestazione era stata convocata in pazza Santa Croce in Gerusalemme, nei pressi di San Giovanni. Nell'agosto del 1891 il II congresso dell'Internazionale, riunito a Bruxelles, assunse la decisione di rendere permanente la ricorrenza. In Italia il fascismo decise però la soppressione del primo maggio, che durante il ventennio fu fatto coincidere con la celebrazione del 21 aprile, il cosiddetto Natale di Roma. Il 1 maggio tornò a celebrarsi solo nel 1945, sei giorni dopo la liberazione dell'Italia.

La giornata del 1 maggio viene quindi oggi festeggiata in famiglia o tra amici, spesso con una grigliata in compagnia (meteo permettendo). Proprio in quest'ottica, ecco a voi l'elenco dei supermercati presenti sul suolo comunale con i rispettivi orari di apertura (od eventuale chiusura). Si segnala che circa il 70% di questi terrà le saracinesche alzate nonostante la giornata festiva:

- Pam, via Zorzetto, dalle 8 alle 20.30 (orario continuato)

- Despar, Borgo Cavalli, dalle 8.30 alle 13

- IN’s, Borgo Cavalli, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20

- NaturaSì, viale Cadorna, chiuso

- Cadoro, viale Monfenera, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

- Despar, via Montello, dalle 9 alle 13

- Coop, via Piave, dalle 8.30 alle 19.39 (orario continuato)

- Biosapori, via del Mozzato, chiuso

- IN’s, via Venier, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

- Panorama, viale della Repubblica, dalle 8.30 alle 20

- Alì, via Di Fulvio, chiuso

- Visotto, viale Michelangelo, dalle 8 alle 20.30 (orario continuato)

- Conad, via Ghirada, dalle 8 alle 21 (orario continuato)

- Cadoro, via Cal di Breda, dalle 8.30 alle 20

- Conad, viale IV novembre, dalle 8 alle 20.30 (orario continuato)

- Dpiù, viale IV novembre, dalle 8.30 alle 19.30

- Coop, via da Milano, chiuso

- Cadoro, via Postumia, dalle 8.30 alle 20 (orario continuato)

- Alì, via Don Milani, chiuso

- Sole market, via Sant’Antonino, dalle 8 alle 19.30 (orario continuato)

- Eurospin, via Sant’Antonino, dalle 8 alle 20 (orario continuato)

- Famila, via Sant’Antonino, chiuso

- Sole Market, via Santa Bona Nuova, dalle 8 alle 13

- IperLando, via Feltrina, dalle 7.30 alle 20 (orario continuato)

- Prix, via Castellana, dalle 8.30 alle 20 (orario continuato)

- Spak, via San Pelaio, dalle 20 alle 20.30 (orario continuato)

- Mega, via Noalese, chiuso