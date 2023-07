Vite in campo, 2mila visitatori per la quinta edizione

Attualmente sono oltre un migliaio le macchine a recupero usate dagli agricoltori trevigiani che collocano la Marca ai primi posti in Europa per quanto riguarda la sostenibilità in agricoltura. Le macchine a recupero riducono la deriva dell’80 per cento e del 40 per cento l’uso di fitofarmaci. Un altro dato da non trascurare è che sui circa 40mila ettari di superficie vitata un buon 60 per cento è trattato con macchine a recupero. E’ quanto emerge dalla quinta edizione di “Vite in campo” la fiera in movimento organizzata da Condifesa TVB e l’Informatore Agrario che si è svolta nei terreni dell’Azienda agricola Conte Collalto di Susegana. Circa 2mila persone hanno preso parte alle “due giorni” dedicata all’agricoltura.

OBIETTIVO SOSTENIBILITA’ ... MENO CHIMICA E PIU’ MECCANICA – “Sempre di più i Consorzi di difesa saranno chiamati ad affiancare le imprese agricole in un percorso virtuoso verso la gestione dei rischi a 360 gradi – ha sottolineato il presidente di Condifesa Tvb Valerio Nadal – continua la nostra battaglia verso la riduzione di agrofarmaci e attraverso questa manifestazione cerchiamo sempre di avvicinare i nostri associati alle nuove tecnologie ed in particolare alle macchine e attrezzature che li aiutano a garantire il loro reddito. Meno chimica, più meccanica”….Il direttore Filippo Codato ha spiegato: “Riuscire a portare in campo l’innovazione per noi è una sfida importante che viene recepita dalla sensibilità e qualità dei nostri imprenditori”.

TOUR TRA I VIGNETI – Il tecnico Condifesa TVB Oddino Bin ha guidato i tour tra i vigneti per spiegare il funzionamento delle macchine sempre più innovative sul mercato e che già abbattono notevolmente la chimica in agricoltura. E’ stata inoltre effettuata una prova in notturna per tastare l’efficienza delle irroratrici.