Quinta edizione di “Vite in campo”: oltre 100 macchine innovative e 50 cantieri

Oltre un centinaio di macchine innovative e dalla tecnologia avanzata in agricoltura e 50 cantieri di lavoro provenienti dall’intero Nordest. Questi i numeri della quinta edizione di “Vite in campo” una delle più importanti fiere dell’agricoltura in movimento a livello nazionale organizzata da Condifesa TVB e l’Informatore Agrario che si svolgerà venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio nei terreni dell’Azienda Agricola Conte Collalto a Susegana. Nel municipio di Susegana mercoledì 21 giugno si è svolta la conferenza stampa della presentazione del prestigioso e molto atteso evento fieristico. Valerio Nadal presidente di Condifesa TVB ha spiegato gli obiettivi della Fiera: “Vite in Campo 2023 è focalizzata sul tema della resilienza del vigneto, viste le sfide sempre più complesse a cui sono sottoposti i viticoltori alla luce dei vincoli sempre più stringenti per ridurre gli impatti ambientali e delle conseguenze dei cambiamenti climatici che rendono i fenomeni atmosferici e le avversità biotiche sempre più imprevedibili e difficili da contrastare”. Nadal ha aggiunto: “Tra gli obiettivi di Farm to Fork, l’ambizioso programma UE, la riduzione del 50% entro il 2030 dell’uso di agrofarmaci, già di per sé difficile da perseguire, diventa ancora più impegnativo con il cambiamento climatico in atto che condiziona il ciclo fenologico della vite e tutte le conseguenti operazioni colturali.

«A fronte di tutte queste difficoltà, come può essere garantita la resilienza del vigneto? Come possono consolidarsi la longevità di un impianto e la sussistenza produttiva, qualitativa ed economica di un’azienda vitivinicola? A queste domande cercheremo di rispondere con Vite in Campo 2023 attraverso le dimostrazioni dinamiche e le esposizioni statiche di soluzioni tecnologiche in grado di garantire longevità e stabilità produttiva dei vigneti, oltre che con un convegno tecnico-scientifico». Il sindaco di Susegana Giuseppe Montesel ha sottolineato «è fondamentale la capacità dei nostri agricoltori a migliorarsi nelle tecniche di lavoro». Adriano Toffoli assessore all’agricoltura si è soffermato «sull’importanza dell’innovazione messa in campo per tutelare l’ambiente». Claudio Toppan vice sindaco di Conegliano: «con la tecnologia in campo i risultati si vedono. Sostenibilità in primis ambientale e quindi sociale». Per Oddino Bin tecnico Condifesa TVB «verranno messe in azione macchine innovative all’avanguardia e in merito la Marca è ai primi posti per tale uso». Salvatore Feletti presidente Cia Treviso: «Condifesa ha intrapreso un percorso coraggioso per quanto riguarda l’obiettivo della sostenibilità».