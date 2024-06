Intelligenza artificiale e “twin transition”, le sfide della crescita sostenibile delle aziende

Si è tenuta mercoledì scorso, 19 giugno, la conferenza stampa di presentazione dell’Activity Report 2023 di t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, la società consortile partecipata dalle Camere di Commercio di Venezia Rovigo, di Treviso-Belluno|Dolomiti, di Verona. Al centro, la sintesi del documento che traccia l’ampio bilancio dei servizi offerti, dei progetti realizzati e delle partnership sviluppate nel corso dell’ultimo anno: una preziosa occasione per approfondire, inoltre, le strategie future di crescita e gli scenari in cui opera la Società.

Alla conferenza stampa, svoltasi in modalità digitale, hanno preso parte il Presidente Gian Michele Gambato e il Direttore generale di t2i Roberto Santolamazza, ed Emanuela Fattorel, Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Ad aprire la conferenza, Gian Michele Gambato, Presidente di t2i, che ha dichiarato: «In una società sempre più plasmata dalla 'twin transition', ovvero dalla duplice transizione verso un futuro digitale e sostenibile, si aprono opportunità senza precedenti per le imprese del nostro territorio. Si tratta di uno snodo epocale, di una fase storica, che richiede un passo in avanti da parte di tutti gli attori politici ed economici. Per questo, grazie al supporto delle Camere di Commercio di Venezia Rovigo, Treviso-Belluno | Dolomiti e Verona, nel 2023 abbiamo avviato un piano strategico volto a rafforzare la nostra struttura e offrire servizi all'avanguardia. Inoltre, con l'inaugurazione del nuovo laboratorio per la certificazione di prodotto presso il Censer di Rovigo, oggi puntiamo a diventare il polo di riferimento del settore a livello nazionale. Degli obiettivi ambiziosi, ma che riteniamo raggiungibili con competenza, ascolto attento e azione pragmatica».

L’evento è proseguito poi con i saluti istituzionali portati dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Emanuela Fattorel e con l’intervento del Direttore Santolamazza, che ha illustrato le attività realizzate e i risultati conseguiti nel corso del 2023: un anno che ha visto t2i confermarsi punto di riferimento per le imprese del Nordest, impegnate ad affrontare le ambiziose sfide poste dalla cosiddetta “twin transition” - il duplice processo di transizione verso un futuro sempre più digitale e sostenibile.

Un percorso, quello della twin transition, che – come evidenziato dal Direttore Santolamazza - per esprimere a pieno il proprio potenziale, non deve semplicemente tendere alla pura evoluzione tecnologica ma completarla, ponendo al centro il ruolo dell’essere umano, soprattutto alla luce delle nuove sfide, come quella dell’intelligenza artificiale. In questo scenario, l'introduzione dell'AI Act da parte dell'Unione Europea rappresenta una cornice normativa fondamentale per garantire un suo utilizzo sicuro e responsabile, stabilendo standard chiari e trasparenti. Tuttavia, l'implementazione delle tecnologie all'avanguardia come l’AI o l'IoT non è priva di sfide: le imprese devono infatti affrontare anche questioni legate alla sicurezza dei dati, alla privacy e alla responsabilità nell'uso consapevole di questi strumenti.

Per questo, t2i da sempre costituisce un punto di riferimento per il tessuto produttivo del Nordest, consolidando un ecosistema innovativo capace di coinvolgere gli stakeholder del territorio, favorire la crescita di nuove sinergie e lo sviluppo di competenze. Nel 2023, la società ha infatti lavorato su diverse aree di intervento, tra cui l'implementazione di tecnologie digitali, IoT e AI, lo sviluppo di soluzioni innovative su misura in collaborazione con centri internazionali, oltre alla consulenza nell’ambito della proprietà intellettuale. Grande attenzione è stata infine dedicata alla formazione del capitale umano per favorire una crescita economica sostenibile a lungo termine.

Dichiarazioni

Il Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Massimo Zanon ribadisce il proprio plauso all'opera del Presidente Gian Michele Gambato che: “saprà guidare T2i verso un futuro da azienda fornitrice di servizi di alta qualità, esclusivi, capaci di diventare momenti di riferimento sulla strada dell'innovazione senza rincorse di concorrenza al mercato.”

«Mi auguro che la presentazione dell’'Activity Report - commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno|Dolomiti Mario Pozza - sia una buona occasione per fare conoscere alle imprese, i servizi e le attività che quotidianamente vengono svolte per aiutare il territorio a rimanere sempre competitivo, a fronte delle grandi sfide che pone l’ambiente e la tecnologia, l'innovazione e la grande rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Un territorio ha bisogno di un’architettura capace di affrontare le grandi sfide e di declinarle in maniera puntuale e solerte a beneficio delle imprese e degli operatori economici, affinché un linguaggio diventi un linguaggio diffuso e comune tra tutto il sistema economico, così da rendere sempre più competitivo e performante il territorio del Veneto».

Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona, esprime soddisfazione per le innumerevoli attività e iniziative realizzate nel 2023 da t2i a favore delle imprese. «Considerati gli scenari e le sfide che ci attendono, grandi sono le nostre aspettative per il futuro e per questo abbiamo voluto credere e sostenere ulteriormente t2i affinché, a sua volta, possa supportare ed affiancare i nostri operatori economici nel raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi. Negli anni a venire, particolarmente impegnativa per le nostre imprese sarà l’evoluzione verso un impiego sempre maggiore di tecnologie digitali in stretta e sinergica connessione con pratiche ecosostenibili, coniugando crescita economica e competitività con responsabilità ambientale. Accogliamo questa sfida, guardando con fiducia ad un futuro caratterizzato dalla sostenibilità».

L’Activity Report in numeri

Il 2023 si è confermato un anno positivo per t2i, a partire dai principali indicatori: in lieve crescita rispetto al 2022 il fatturato, che supera i 4,3 milioni di euro, mentre salgono rispettivamente a 7.206 e 1.333 le aziende e i partner europei con cui la società ha lavorato dal 2014, anno della sua nascita.

Il mercato del lavoro continua ad essere fortemente influenzato dal mismatch tra competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili tra i lavoratori: diventa così sempre più evidente l'importanza di investire nella formazione. Questo scenario mette in luce la necessità di fornire agli individui le competenze necessarie per adattarsi ai cambiamenti rapidi e alle nuove tecnologie che stanno trasformando il panorama professionale: in questo contesto, t2i si distingue per il suo impegno nell'assistere le PMI nello sviluppo di know-how tecnico e competenze aziendali, sfruttando appieno le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Nel 2023 t2i ha infatti erogato 152 corsi, 1.540 ore di formazione, con 2.035 partecipanti ai corsi e ai laboratori proposti: un lavoro che ha contribuito a coinvolgere 846 aziende nelle attività formative, per un totale di 1223 dipendenti.

Anche le fasi di ricerca e sviluppo di prodotti e servizi rappresentano uno degli aspetti su cui si è concentrata l’attività di t2i a supporto delle aziende. Sono stati 13 i progetti di digitalizzazione, con 138 incontri formativi organizzati con le aziende per progetti di innovazione. Per quanto riguarda invece le startup, l’Incubatore Certificato t2i si conferma anche nel 2023 il primo Incubatore certificato pubblico, riferito al sistema camerale Veneto, accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico: 47 tra startup e pmi innovative incubate, 600 i colloqui di orientamento e 600 le ore di consulenza personalizzata per l’avvio di nuove imprese, il tutto per un capitale finanziato di quasi 700.000 €.

In aumento anche i dati relativi all’attività dei laboratori CERT, area chiave dell’offerta consortile, presso i quali nel 2023 sono stati 7.100 i certificati di taratura emessi dal Laboratorio Metrologico (+14% sul 2022), 6.097 i campioni di vino analizzati dal Laboratorio Chimico, 719 i test prove fisiche e meccaniche e reazione al fuoco: dati che evidenziano l'incessante impegno nello sviluppo di t2i, che fino a oggi ha consentito non solo di soddisfare le concrete esigenze delle imprese locali, ma anche di ottenere riconoscimenti di eccellenza a livello nazionale e internazionale, risolvendo a fianco delle imprese le sfide tecniche e di performance dei prodotti, in continua evoluzione.

Importante è stato anche l’impegno per il Diritto di Proprietà Intellettuale: dal 2020 il centro di competenza di t2i è infatti membro del Comitato di Transizione PatLib 2.0, incarico conferito dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) per l’elevata qualità dei servizi offerti alle PMI e l’intensa attività in materia di diffusione della cultura della Proprietà intellettuale. Oltre 1.800 le realtà imprenditoriali supportate da t2i nella costruzione di competenza in materia, 596 le ricerche documentali e servizi a supporto della strategia di esclusiva erogati, mentre 76 sono state le imprese direttamente assistite per la presentazione della domanda di contributo per i bandi europei Misura Sme Fund e ministeriali Marchi+.