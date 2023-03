Luoghi storici del commercio, Treviso la provincia veneta con più targhe

Si è tenuta lunedì 6 marzo a Padova la cerimonia di consegna delle targhe ai 176 luoghi storici del commercio in Veneto che nel 2022 si sono iscritti all'elenco regionale delle attività con almeno 40 anni di anzianità, salite in totale a 1.138.

Nel 2022 le attività che hanno ottenuto il riconoscimento di luoghi storici del commercio, sono così ripartite per provincia: 43 a Treviso, prima provincia del Veneto, 4 a Belluno, 37 a Padova, 1 a Rovigo, 42 a Venezia, 33 a Vicenza e 16 a Verona. Quanto alla tipologia: 82 attività commerciali al dettaglio; 64 di somministrazione alimenti e bevande; 19 artigianali di vendita; 5 farmacie; 3 alberghi o locande con somministrazione di alimenti e bevande; 3 mercati su area pubblica.

I commenti

«Un premio meritato, a questi imprenditori bisognerebbe fare un monumento - le parole di Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, presente alla consegna delle targhe -. Chi lavora da decenni nei centri storici delle nostre città, grandi e piccole, costituisce un baluardo di comunità nel tessuto urbano. Ha ragione l’assessore Marcato quando parla di prezioso patrimonio da salvaguardare e sostenere, perché questi luoghi sono il cuore pulsante del Veneto. Luoghi fatti di persone che hanno resistito durante la pandemia da Covid e hanno saputo rilanciare la propria attività. Non possiamo che esprimere a loro riconoscenza, ribadendo anche in questa occasione quanto sia importante aiutare il commercio, specialmente quello di vicinato, anima delle nostre piazze e delle nostre vie. Grazie alla Regione per aver dato questo riconoscimento».

«I commercianti per i nostri centri urbani sono un prezioso patrimonio da salvaguardare e sostenere - conclude l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato -. La Regione, negli ultimi anni, ha lavorato molto per supportare i piccoli esercenti per dar loro una mano a superare le criticità vissute soprattutto con la pandemia. Oggi è un orgoglio, quindi, per me consegnare queste targhe ai 176 esercenti i cui locali che sono stati iscritti nel 2022 all’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Un grazie a tutti voi, con stima e riconoscimento, per il grande lavoro sociale che svolgete per le nostre comunità: siete anima e cuore delle nostre piazze».

I locali storici della Marca