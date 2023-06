Banca Prealpi SanBiagio: rinnova e potenzia l’iniziativa a favore di Grest e centri estivi

Termina l’anno scolastico e si apre il nuovo bando per l’assegnazione di contributi liberali per l’organizzazione di Grest e centri estivi di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale. Un’iniziativa che, nel tempo, ha ottenuto un riscontro crescente nel territorio, come testimonia il numero di adesioni che, negli ultimi anni, ha portato la Banca ad aumentare gli stanziamenti approvati, rispetto a quelli previsti, per venire incontro alle richieste: da 150 a 220 mila euro nel 2021 e da 200 a oltre 245 mila euro nel 2022.

Quest’anno il plafond dedicato al bando è stato ulteriormente incrementato a 250 mila euro. I fondi vengono messi a disposizione delle scuole paritarie, sia dell’infanzia che di primo grado, delle parrocchie e dei Comuni, con il solo limite di un contributo per ogni ente organizzatore.

Col sostegno a Grest e centri estivi, Banca Prealpi SanBiagio vuole ribadire la propria vicinanza al mondo dei giovani, dando un aiuto concreto alle famiglie, per supportarle nel percorso di crescita dei figli.

Il nuovo incremento del bando è reso possibile dagli eccellenti risultati di bilancio approvati dall’ultima Assemblea dei Soci, che ha deliberato anche il progetto di destinazione dell’utile a beneficenza che ha toccato la cifra di 4,2 milioni di euro.

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “Siamo una Banca di comunità che legge e interpreta nelle opportunità date ai giovani la propria visione del futuro. Avendo assistito ad un riscontro via via crescente negli anni, abbiamo deciso di aumentare ancora una volta il plafond per Grest e centri estivi: già oggi stiamo ricevendo molte richieste di informazioni presso le filiali, per un’iniziativa che qualifica e consolida la conoscenza del ruolo sociale svolto dal nostro Istituto nel territorio, a favore dei giovani e della comunità”.

“Anche l’ultimo progetto di destinazione dell’utile a beneficenza di Banca Prealpi SanBiagio – prosegue Antiga – pone al primo posto i giovani e i settori a loro vicini, come educazione, sport e cultura. L’Istituto sostiene infatti molte attività pensate per le nuove generazioni e la loro formazione: dalla collaborazione con le scuole per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’acquisto di attrezzature per la didattica, ai kit di cancelleria, all’educazione etica e finanziaria attuata attraverso la collana di fumetti Alex Dream e all’adesione al progetto Educashon”.

Gli importi del bando per Grest e centri estivi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento del plafond disponibile, e modulati a seconda del numero degli iscritti e delle settimane di durata del centro estivo. Per quanto riguarda parrocchie e scuole paritarie, verranno soddisfatte in via prioritaria le domande presentate da realtà clienti di Banca Prealpi SanBiagio.

Le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 giugno 2023 presso una delle 67 filiali dell’Istituto, nei territori di competenza tra Treviso, Belluno, Venezia, Padova, Vicenza, Pordenone e Udine. La domanda dovrà seguire le procedure ordinarie per la presentazione di assegnazione di contributi liberali e contenere sia il numero di iscritti, sia la durata in settimane del Grest/centro estivo