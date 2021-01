Il Comune di Tarzo pensa alle aziende del territorio stanziando 60 mila euro

Il Comune di Tarzo pensa alle aziende del territorio in questo momento di difficoltà economica legata al Covid. Proprio per questo la Giunta ha deciso di stanziare un fondo di 60 mila euro, con contributi da 400 a 1200 per impresa in base agli scaglioni previste secondo la propria dimensione. Il sindaco Vincenzo Sacchet: «Nei prossimi giorni circa 70 imprese si troveranno questo primo aiuto, pensato per dare un piccolo sostegno nella speranza di uscire quanto prima da questo triste periodo storico».