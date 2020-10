Banca Prealpi Sanbiagio presenta il nuovo logo

Banca Prealpi SanBiagio, lo storico Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo nel cuore delle Prealpi trevigiane, rinnova la propria immagine aziendale e presenta il nuovo logo, completando il percorso di adeguamento del brand aziendale al modello impiegato a livello di Gruppo cooperativo dalla capogruppo, Cassa Centrale, e da tutte le banche associate.

Il nuovo logo sarà quindi destinato a sostituire le insegne di tutte le sessantadue filiali della Banca sul territorio (localizzate prevalentemente nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Belluno), uniformando in tal modo la percezione dell’Istituto agli occhi del pubblico – dopo l’operazione di fusione avvenuta nel luglio 2019 – e contribuendo ad affermare anche in Veneto il brand del Gruppo cooperativo Cassa Centrale, di cui Banca Prealpi SanBiagio è la prima realtà creditizia per partecipazione azionaria e per dimensione degli attivi di bilancio.

Il logo scelto dal Consiglio d’Amministrazione dello storico Istituto di Tarzo presenta due triangoli disposti simmetricamente (posti sulla sinistra), a significare la montagna che si specchia nel mare e racchiudendo così in un simbolo semplice e immediato tutta l’ampiezza del territorio di competenza della Banca, che corre appunto dai rilievi del Bellunese fino alla riviera e alla laguna venete. A questo si aggiunge, sulla destra, il pittogramma del Gruppo Cooperativo Cassa Centrale, costituito da tre riquadri di tre differenti colori (blu ottanio, giallo e bianco), a rappresentare tutti i componenti del Gruppo stesso: la Capogruppo, le Banche aderenti e le Società strumentali.

Banca Prealpi SanBiagio ha così colto e vinto la sfida di saper coniugare il logo di Cassa Centrale con la peculiarità della propria storia e della propria tradizione: l’adeguamento alla brand identity del Gruppo cooperativo di appartenenza era infatti uno degli obblighi normativi previsti al momento dell’adesione. Una scelta che testimonia la capacità della Banca di innovare e di rinnovarsi, pur rimanendo fedele alle proprie origini, al rapporto con il territorio e ai principi di cooperazione e mutualismo che da sempre ne animano l’attività. Il nome stesso del Gruppo cooperativo Cassa Centrale fa il proprio debutto nel logo di Banca Prealpi SanBiagio, rafforzando così un legame profondo che testimonia condivisione di valori e unità d’intenti a servizio dei territori, dei soci e dei clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo felici ci presentare oggi la nuova brand identity di Banca Prealpi SanBiagio, un marchio studiato per guardare insieme al futuro e che ci auguriamo possa accompagnarci per molti anni – ha dichiarato Carlo Antiga, presidente di Banca Prealpi SanBiagio – Il nuovo logo intende rendere immediata e tangibile, ogniqualvolta soci e clienti entrano in contatto con noi, l’appartenenza del nostro Istituto alla grande famiglia del Gruppo cooperativo Cassa Centrale, che ha caratterizzato per noi una scelta di campo decisiva nel panorama del credito cooperativo italiano, e insieme al quale continueremo su un percorso di rafforzamento e di ulteriore sviluppo sul territorio, al servizio delle comunità».