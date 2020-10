Cambio alla guida di Tecnica Group: lascia l'AD Antonio Dus

Cambio al vertice di Tecnica Group. L’Amministratore Delegato Antonio Dus, a scadenza del suo mandato legato al piano industriale che si concluderà nel dicembre 2020 e in accordo con il Consiglio di Amministrazione, ha difatti ritenuto di non rinnovare l’incarico, per potersi dedicare ad altri progetti personali e professionali. Il C.d.A. di Tecnica Group S.p.A. riunitosi nei giorni scorsi ha dunque affidato, ad interim e a partire dal 1° novembre 2020, le deleghe dell’Amministratore Delegato al Presidente Alberto Zanatta, ed è già impegnato nell’individuazione del nuovo manager che guiderà l’azienda nella fase di sviluppo futuro.

Tecnica Group ha raggiunto con un anno di anticipo i risultati prefissati nel suo piano quinquennale 2016-2020 e completato il piano di rilancio passato attraverso il rafforzamento finanziario con l’apertura del capitale ad Italmobiliare. Il Presidente Zanatta commenta: “A nome mio e di tutto il Consiglio di Amministrazione ringrazio Antonio per il profondo impegno profuso nel Gruppo, per gli ottimi risultati economici raggiunti in questi anni e soprattutto per il cambiamento culturale, organizzativo e per l’impronta manageriale impressa. Auguro ad Antonio altrettanto successo nel suo futuro percorso”. Antonio Dus dichiara: “Sono felice e onorato di aver contribuito alla crescita e allo sviluppo di quella che considero una delle aziende più belle del panorama sportivo mondiale. È stata un’esperienza che mi ha dato l’occasione di conoscere persone di grande spessore professionale e personale che costituiscono la spina dorsale di una squadra che continuerà a vincere.”

Il Gruppo Tecnica forte di un 2019 chiuso a € 424 milioni di fatturato e con un Ebitda che ha sfiorato i € 50 milioni, sta affrontando il 2020 con iniziative che proiettano delle stime positive volte a mitigare gli effetti economici di questa pandemia. Il portafoglio del Gruppo è composto da marchi leader in diversi ambiti di business e anticiclici rispetto alla crisi mondiale, il mondo delle calzature outdoor per le camminate all’aria aperta Lowa e Tecnica e i pattini in linea Rollerblade hanno riscontrato una crescita inaspettata. Anche il mondo dello sci alpino, con i marchi Nordica, Tecnica e Blizzard, sta rinnovando il forte interesse degli sportivi per la neve e la natura, ora che l’inverno è alle porte.