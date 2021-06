TEDxCastelfrancoVeneto si potrà seguire anche on line

Gli organizzatori vista la grande richiesta annunciano l'evento in streaming

È ormai alle porte l’atteso evento TEDxCastelfrancoVeneto, giunto alla sua quinta edizione, che si terrà in Villa Parco Bolasco sabato 3 luglio 2021 a partire dalle ore 19.00.

L'edizione 2021 di TEDxCastelfrancoVeneto

«Era gennaio 2020, quando abbiamo deciso che la quinta edizione di TEDxCastelfrancoVeneto si sarebbe tenuta in uno spazio aperto, a contatto con la natura. Nello stesso periodo abbiamo studiato anche il nome, e quindi il tema generico, che avrebbe caratterizzato l’intera giornata e gli interventi dei nostri speaker: Ossigeno. La scelta di questo tema sembrava calzare perfettamente con ciò che volevamo trasmettere; mai avremmo pensato che di lì a poco avrebbe assunto un significato ancora più profondo. La pandemia, infatti, ci ha dimostrato che nulla è scontato, che trascorrere una giornata in mezzo alla natura è un privilegio e che respirare liberamente a pieni polmoni è un’azione inconscia, sottovalutata, ma inestimabile.

Il principale obiettivo che vorremmo perseguire con l’evento di quest’anno è, da un lato, raccontare le esperienze di chi ha vissuto la vita a pieni polmoni e, dall’altro, proporre idee che diano ossigeno alla mente di chi ascolta. Vogliamo dare voce a chi studia questo elemento, a chi lo utilizza e a chi vive a contatto con tutto ciò che è possibile grazie all’ossigeno: l’aria, l’acqua, il fuoco e la natura nella sua complessità.»

L’evento

Sabato 3 luglio 2021 si svolgerà la quinta edizione di TEDxCastelfrancoVeneto in una location esclusiva: Villa Parco Bolasco, luogo simbolo di Castelfranco Veneto, di proprietà dell’Università degli Studi di Padova.Tanti speaker si alterneranno sul nostro palco con idee ed esperienze attorno al tema Ossigeno.

L'iniziativa riscuote ogni anno grande interesse e partecipazione da parte della cittadinanza, è andato quest'anno subito sold out in appena tre giorni e conta ad oggi oltre cinquanta persone nella lista d’attesa.

Streaming

Vista quindi la grande richiesta e per poterlo rendere fruibile a tutti, l’evento sarà trasmesso in contemporanea anche in diretta streaming al link:

https://tedxcastelfrancoveneto.com/streaming