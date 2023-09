Betonella 100% drenante per prevenire i danni da piogge intense e “bombe d’acqua”

«Dovremo abituarci a convivere con eventi atmosferici ad elevato impatto come quello accaduto sabato scorso in tutta la provincia, saranno sempre più frequenti e di maggiore intensità» Riccardo Mastronicola, coordinatore della Protezione Civile di Treviso mette in guardia i cittadini «Sabato sera si è verificato un evento eccezionale: il sottopasso di via Venier si è allagato con 15-20 cm d’acqua, nonostante caditoie e tombini fossero puliti e facessero defluire l’acqua correttamente. Il fenomeno che stiamo riscontrando è che la pioggia che dovrebbe cadere in due ore, si concentra in un tempo di breve, è così che si formano le cosiddette “bombe d’acqua” o meglio definiti come eventi atmosferici ad elevato impatto».

I bollettini inviati quotidianamente da Arpav e Regione Veneto arrivino puntuali a tutti gli operatori, ma gli eventi atmosferici cambiano a seconda delle singole zone: «Conosciamo la fascia oraria in cui potrebbe piovere, ma capita sempre più spesso che la precipitazione si concentri in un tempo molto limitato e così non si riesce a fare una previsione, perché la precipitazione si muove in maniera sclerotica spostata da correnti d’aria e riscaldamento del suolo e dalla tipologia di urbanizzazione. Le zone più esposte sono quelle con terreno argilloso, che non favoriscono la circolazione dell’acqua» aggiunge Giancarlo Grigoletto, responsabile dei volontari della Protezione Civile di Casier.

E' proprio in questo contesto che Tegolaia, il gruppo industriale trevigiano leader italiano nella produzione di tegole e manufatti per le costruzioni, si conferma un player attivo nel mercato della sostenibilità e ha presentato un nuovo massello autobloccante per la pavimentazione. Nasce la Betonella® drenante al 100%, per ridurre drasticamente i danni delle precipitazioni eccezionali e le conseguenze ad esso collegati. EdèGreen è la linea di prodotti concepiti dall’azienda per contrastare in modo efficace gli effetti dei cambiamenti climatici, come le “bombe d’acqua” e delle conseguenti criticità idrogeologiche, fenomeni sempre più ricorrenti nel nostro territorio.

Una risposta al problema dell’impermeabilizzazione delle tradizionali pavimentazioni carrabili e pedonali, che permette all’acqua di raggiungere il suolo lì dove cade, senza creare pozze e ristagni e, laddove il terreno fosse già pregno, di scorrere al di sotto, attivando un filtraggio naturale delle particelle inquinanti, che altrimenti confluirebbero nei fossi e nei canali.

EdèGreen è stato introdotto durante il convegno “Pavimentazione per esterni, riflessioni sui sistemi di drenaggio urbano e sostenibilità ambientale”, che si è svolto questa mattina nella sede di Casier. All’evento hanno partecipato diversi relatori davanti ad una platea di oltre 200 addetti al settore tra architetti, ingegneri e geometri che hanno potuto approfondire il tema della pavimentazione drenante. Un argomento di grande attualità, in un contesto in cui il cambiamento climatico e l’urbanizzazione generano problemi sempre più urgenti nella gestione delle acque piovane.

«La nostra missione è continuare ad innovare in ottica di sostenibilità e in linea con le esigenze architettoniche e dell’edilizia, anche attraverso un modo virtuoso di produrre» afferma Antonio Caberlotto, CEO del Gruppo Industriale Tegolaia , «Promuoviamo il riuso e riciclo del prodotto e degli scarti di lavorazione, e con essi produciamo un manufatto di nuova ed eguale qualità. In tutti e quattro gli stabilimenti produttivi del Gruppo abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici, con un investimento di 1 milione e 200mila euro, per ottenere una riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda e generare energia elettrica attraverso una fonte rinnovabile e pulita, con una conseguente indiretta riduzione di emissione di CO2».

L’AZIENDA

Gruppo Industriale Tegolaia nasce nel 1954, quando due storiche famiglie trevigiane Tognana e Caberlotto (ricordata anche per la fornitura nel 1911 dei mattoni per la ricostruzione del campanile di San Marco a Venezia) già produttori di manufatti per l’edilizia, unirono le forze guidati dalla stessa visione: industrializzare il ciclo produttivo nelle fornaci per produrre tegole e coppi in cotto e in cemento e masselli autobloccanti per esterni di qualità con il marchio Betonella®, registrato nel 1979 e diventato ad oggi un nome di uso comune, riconosciuto in tutto il mondo. Negli anni l’azienda è diventata leader italiana per entrambe le produzioni.

Guidata dalla terza generazione, oggi è attiva con 4 stabilimenti in Italia dove viene garantita la produzione di oltre 15 milioni di tegole l’anno e la copertura di 2 milioni di mq annui con i prodotti Betonella®, per un mercato al 90% nazionale. Tra maestranze operative, addetti amministrativi e commerciali, l’azienda conta 100 dipendenti diretti e altri 300 dipendenti indiretti.

Gruppo Industriale Tegolaia ha chiuso il 2022 con un fatturato di 25milioni di euro, con un utile netto del 6-7% sul fatturato, registrando una continua crescita per il terzo anno consecutivo.