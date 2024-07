La storica emittente Telecittà acquisita dalla Soobeat Media

Dopo 45 anni, in questi giorni, ha cambiato proprietà la storica Telecittà di Vigonza, televisione veneta della famiglia Vassallo, nata nel 1979 e che da sempre "racconta" il territorio (eventi, informazione, sport) con, in passato, anche programmi dedicati al mondo del ballo e delle orchestre. EV | CAPITAL gruppo finanziario con sede legale a Treviso, attraverso la società controllata Soobeat Media SRL, media company specializzata nell’editoria radiofonica e nella musica digitale, ha acquisito Telecittà la cui redazione giornalistica continuerà ad essere diretta da Patrizia Vassallo. La sede resterà quella in via Germania 15 a Vigonza Padova ma si procederà ad una innovazione tecnologica degli studi di messa in onda.



Andrea Zanella, Amministratore delegato del gruppo finanziario, ci ha anticipato che per la TV, fruibile sia sul Digitale Terrestre (DTT) che in HbbTV, sono già in progetto nuovi programmi e rubriche per il palinsesto autunno/inverno affidati allo storico staff (anch'esso confermato), mentre la direzione editoriale della media company del gruppo, a breve inizierà un importante lavoro di coordinamento con gli altri mezzi (5 radio ognuna con diverso target) editi dalla Soobeat Media e legati ai principali brand Radio 906 e Radio Sunbeat, ascoltabili non solo in Veneto ma anche in Trentino, Sicilia e Liguria in FM e/o in DAB+ e/o in streaming in tutto il mondo.



«La media company del nostro gruppo» ha dichiarato Andrea Zanella, amministratore delegato della holding «sta investendo molto nel broadcast radiofonico (a breve altre novità) ma l'acquisizione di Telecittà per noi è stata una opportunità, non solo per entrare anche nel mezzo televisivo, ma anche per valorizzare una testata informativa che ha raccontato per quasi mezzo secolo la storia locale e che continuerà a farlo con ancora più stimolo grazie alla sinergia con le nostre radio ed agli investimenti che abbiamo previsto nella innovazione tecnologica. Ringrazio la famiglia Vassallo che ha creduto nel nostro progetto editoriale e che continuerà ad affiancarci».