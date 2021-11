Trasporti, nel polo artigianale lungo la Noalese a Casier si trasferisce anche Ama Srl

Casier valorizza la sua posizione strategica ed è sempre più centrale nel mercato dei trasporti. Lo dimostra l’arrivo dell’ultimo inquilino nel Polo Artigianale e Industriale di proprietà di Lefim Gruppo Basso. Si tratta della società di autotrasporti A.M.A. Srl che ha deciso di trasferire qui la sua sede, spostandosi da Mogliano Veneto; una scelta dettata dalla posizione strategica dell’immobile.

Il polo, infatti, si trova lungo la Strada Statale 515 Noalese, a circa due chilometri dalla tangenziale di Treviso, a 3 km dal centro storico del capoluogo di Marca, a 4 lunghezze dall’aeroporto civile “Antonio Canova”, a 15 da Mestre e a 30 km da Padova. In tutto, lo stabile comprende 4.300 mq di superficie, costituiti in buona parte da magazzini di qualsiasi dimensione, dalle più piccole alle più grandi. Non sorprende, quindi, che i posti messi a disposizione siano da oggi tutti occupati grazie all’arrivo di A.M.A. Srl.

Nel settore degli autotrasporti da 20 anni l’azienda è guidata dal presidente Achille Urru che, in quattro lustri di attività, ha portato la società a fidelizzare sempre più clienti, che possono contare su un servizio affidabile e diretto. Una crescita continua, quella di A.M.A. Srl, per cui si è reso necessario un trasferimento in una location più adatta alle nuove esigenze. E per questa espansione A.M.A. Srl ha deciso di spostare la propria sede da Mogliano Veneto a Casier, da una parte per avvicinarsi ai maggiori clienti e dall’altra per usufruire di una posizione strategica, oltre alla grande disponibilità di spazi, al fine di aumentare il proprio peso sul mercato.

“La società, forte del fatto che vuole crescere e sviluppare nuove relazioni commerciali, ha deciso di investire in una nuova sede – spiega il presidente di A.M.A. Srl Achille Urru – Abbiamo scelto una posizione strategica perché vogliamo offrire più servizi, curando il rapporto con la clientela e garantendo i tempi di consegna dei materiali”. Ciò che contraddistingue A.M.A. sono, infatti, l’agilità, cioè la rapidità di risposta, il costante feedback in tutte le fasi del lavoro, la flessibilità degli orari di scarico e il contatto diretto e umano tra cliente e fornitore, un fatto che porta a conoscersi tutti per nome, cosa - al giorno d’oggi - per nulla scontata.

“Insieme ad A.M.A. Srl celebriamo l’en plein – commenta Simone Dal Sie di Lefim Gruppo Basso – Consegnando le chiavi a questa azienda completiamo la messa a reddito del polo artigianale di Casier e concludiamo un percorso ricco di soddisfazioni. Ed ora… avanti tutta con nuovi progetti dedicati al territorio trevigiano”. Lefim Gruppo Basso, infatti, può contare oltre, a Casier, anche su altri centri come Castagnole di Paese, Conegliano, Nervesa della Battaglia, Quinto di Treviso, San Vendemiano e Treviso. Realtà grazie alle quali l’azienda punta a valorizzare il tessuto economico del territorio, dando la possibilità alle imprese della Marca Trevigiana di trovare una casa accogliente e funzionale, per muovere i primi passi, consolidarsi o ambire ad ulteriori quote di mercato.