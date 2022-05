Trevigianfidi: rinnovo al vertice e 2021 di finanziamenti per 14 milioni di euro

Un nuovo cda per nuove sfide in continuità con lo spirito di servizio e supporto al fianco delle piccole, medie e micro imprese: il 2 maggio scorso si è svolta l’assemblea annuale di Trevigianfidi, il consorzio di garanzia promosso da Casartigiani Treviso, al quale aderiscono oltre 1500 soci. Durante l’incontro è stato approvato il bilancio relativo al 2021: l’anno si è chiuso in utile confermando l’andamento dell’intero triennio che, nonostante le difficoltà economiche generali del periodo, ha confermato positivamente il posizionamento di Trevigianfidi nel territorio della Marca. Lo stock medio dei fidi e dei finanziamenti garantiti si attesta sui 14 milioni di euro, mentre aumenta la compagine sociale con 80 nuovi soci nell’ultimo anno.

«Si tratta di un buon risultato» è il commento del presidente uscente Ivano Zanatta, «che è stato possibile anche grazie al forte contributo dei comuni per sostenere le imprese durante la pandemia». L’assemblea dei soci e il nuovo cda hanno inoltre ufficializzato il rinnovo delle cariche al vertice del consorzio: il nuovo presidente di Trevigianfidi è Vincenzo Dal Zilio, acconciatore di Treviso; il ruolo di vice presidente è stato affidato a Paolo Zaia, artigiano di Casale sul Sile. I nuovi consiglieri sono Ampelio Antoniazzi, Flavio Cupido, Luca Canal, Giorgio Grosso e Claudio Saccaro. Confermato il collegio sindacale presieduto da Leonello Badoer, e composto anche da Francesco Saija e Luciano Michielon.

L’assemblea ha inoltre ringraziato il presidente uscente Ivano Zanatta e il vice Ampelio Antoniazzi per la loro lunga direzione e per il lavoro svolto in un delicato momento economico. Da parte di tutti gli associati e dei diretti interessati è stato condiviso il cambio ai massimi vertici di Trevigianfidi per un rinnovato rilancio dell’attività.