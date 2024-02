Novation Tech inaugura il nuovo polo produttivo di Trevignano

Novation Tech azienda specializzata nella lavorazione della fibra di carbonio e materiali compositi per l’automotive, lo sport & leisure, l’aerospace e l’occhialeria inaugura ufficialmente il suo nuovo polo produttivo di Trevignano, a pochi chilometri dal quartier generale di Montebelluna. Questi nuovi siti produttivi (nati dalla riqualificazione di due immobili in disuso) sono dedicati in modo particolare alle forniture per l’automotive di alta gamma, che rappresentano il 90% del business dell’azienda: Novation Tech realizza infatti componenti interni e esterni in fibra di carbonio, sedili ed accessori per le fuoriserie dei più grandi marchi dell’automobilismo mondiale.

Su una superficie di circa 5700 mq trovano posto alcuni reparti presenti anche a Montebelluna, per sostenere le necessità produttive e per assicurare sempre la continuità del lavoro (come la laminazione del carbonio e la parte di cottura in autoclave ed estrazione) insieme a nuovi reparti altamente tecnologici, caratterizzati da sistemi robotici di precisione e un ciclo di verniciatura industriale automatizzato.

Come spiega l’AD di Novation Tech Luca Businaro «il nuovo stabilimento è nato da una necessità molto pratica, quella di rispondere alla grande crescita che Novation Tech ha vissuto negli ultimi anni, passando dai 26 milioni di fatturato e 170 collaboratori del 2017 ai 100 milioni di fatturato e i circa 1400 collaboratori del 2023.” Un investimento importante di 3,5 milioni di euro, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, a cui va aggiunto l’investimento nelle persone: nel polo di Trevignano sono già operative 140 persone (di cui 100 nuovi assunti). “Abbiamo deciso di crescere qui perché crediamo nel potenziale di questo territorio, nel know-how che lo contraddistingue. Il valore non lo fanno le macchine, ma le persone: per questo c’è tanta tecnologia in questo nuovo stabilimento che si affianca all’apporto umano, rendendo il lavoro dell’uomo più qualificato».

In chiusura anche la testimonianza di Claus Henrik Stenbaek, Presidente C.d.A. Novation Tech (che dal 2017 fa capo al fondo inglese Keyhaven Capital Partners): «A partire dal 2017, abbiamo sostenuto Luca e il management nel loro percorso, credendo nel know-how e nelle tecnologie che già allora caratterizzavano Novation Tech. Gli investimenti effettuati nel corso degli anni dimostrano la capacità di innovazione e crescita delle nostre persone e del territorio. In soli cinque anni, siamo passati da poche centinaia di dipendenti a circa 1400, quintuplicando contemporaneamente il fatturato e posizionando l'azienda come uno dei leader indiscussi nel mercato». All’inaugurazione partecino anche l’Assessore al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan, il Presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro e Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

A Trevignano sono stati istallati 4 sistemi robotici per diverse fasi produttive (incollaggio di precisione, carteggiatura e lucidatura) e specifici per la movimentazione di grandi pezzi di carrozzeria, quindi pesanti e difficili da lavorare, oltre a una nuova linea di verniciatura automatizzata. Qui è inoltre stata installata la Massivit 10.000, il primo modello in Europa di manifattura additiva in grado di realizzare stampi industriali in pochi giorni (invece che settimane) che è funzionale a tutta una serie di componenti aggiuntive utili soprattutto in fase di prototipazione.