Consorzio agrario, inaugurato a Trevignano il nuovo punto vendita

Sabato 18 maggio, è stato inaugurato a Falzè di Trevignano il rinnovato punto vendita del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Al taglio del nastro hanno presenziato, tra gli altri, Franco Bonesso, Sindaco di Trevignano, e Federico Caner, Assessore all’agricoltura di Regione del Veneto, a dimostrazione dell’importanza di questo appuntamento per l’intero comparto agricolo del trevigiano.

«L’inaugurazione di oggi è un tassello importante che va ad aggiungersi agli investimenti che abbiamo portato avanti in questi anni – ha sottolineato Giorgio Polegato, presidente del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno - In particolare, il punto vendita di Falzè di Trevignano per noi risulta davvero strategico poiché copre una vasta area ed era giusto rinnovarlo per offrire un servizio completo di tutto ciò che il Consorzio oggi mette a disposizione di soci e clienti in termini di referenze che di servizi. Un investimento che abbiamo fatto perché vogliamo rendere i nostri punti vendita sempre più attraenti e interessanti sia per il mondo agricolo sia per il pubblico che qui trova tutto il necessario per l’hobbistica ed il giardino».

La rinnovata sede, ubicata in Via IV Novembre, nei 200 mq di negozio tuttoGiardino ospiterà anche una nuova rivendita con mescita vino, andando ad ampliare ulteriormente la propria offerta.

Anche nel nuovo negozio di Trevignano la clientela avrà una vasta scelta sia in termini di marchi sia in varietà di tipologie offerte, a cui si aggiunge un ottimo rapporto qualità/prezzo, un modello di vendita al dettaglio appositamente studiato per il settore agri-garden e la grande esperienza del personale di vendita del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.

Nei negozi tuttoGIARDINO di Treviso e Belluno, infatti, i clienti hanno a disposizione dei consulenti altamente qualificati, che possiedono competenze non solo in ambito garden ma anche in quello agricolo: una grandissima risorsa apprezzata soprattutto da proprietari di animali da compagnia, amanti del giardinaggio e hobby farmer. Il nuovo punto vendita osserverà il seguente orario: lunedì - sabato, ore 8.30-12.30 e 14.30-19.00