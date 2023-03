Aeroporto Canova, estate 2023: traffico oltre il 90% rispetto al 2019

A conclusione dell’edizione “Estate 2023” del Venezia/Verona Airport Workshop – evento B2B dedicato agli addetti ai lavori per un confronto sulla domanda/offerta di viaggi degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona - il Polo Aeroportuale del Nord Est tira le somme di un incontro particolarmente brillante, che annuncia per l’imminente stagione estiva una forte domanda di viaggi e un ulteriore recupero di volumi di traffico che si avvicinano ai livelli del 2019.

I due appuntamenti, tenutisi il 1^ marzo a Treviso e nella giornata odierna a Verona, hanno accolto complessivamente 150 agenti di viaggio, che hanno avuto l’opportunità di realizzare incontri dedicati con 45 operatori tra compagnie aeree, enti del turismo e tour operator. Un’occasione annuale che ha lo scopo di raccogliere in un unico ambito i principali attori della macchina di programmazione aeroportuale, che si traduce in proposte di viaggi confezionate per il pubblico diffuso. Per la stagione estiva 2023, che avrà inizio domenica 26 marzo e si concluderà sabato 28 ottobre, le prospettive per i tre aeroporti del Polo sono di una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali, con una crescita media complessiva del numero di passeggeri pari all’11% rispetto alla stagione estiva 2022 e un recupero di oltre il 90% dei volumi realizzati nell’estate 2019.

Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso

L’aeroporto di Treviso prospetta un recupero di traffico che, come per gli altri aeroporti, supererà il 90% di quanto realizzato nella stagione estiva 2019, grazie all’attività di Ryanair e Wizz Air. I mercati con maggiori posti in vendita sono costituiti da Spagna (10 destinazioni), Romania (5 destinazioni), Italia (3 destinazioni), Francia (3 destinazioni), Polonia (6 destinazioni), Belgio (1 destinazione)