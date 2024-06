Adunata degli agricoltori veneti a Treviso, stasera in centinaia al "Del Monaco"

Coldiretti Veneto riunisce gli agricoltori stasera, mercoledì 19 giugno alle ore 20, al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. All’assemblea regionale parteciperà il Presidente nazionale Ettore Prandini, con Alessandro Apolito dell’Area Confederale per le Politiche di Filiera e Luigi Scordamaglia di Filiera Italia. Presenti Carlo Salvan e Marina Montedoro rispettivamente presidente e direttore della federazione veneta. In platea centinaia di imprenditori agricoli, giovani, donne e senior provenienti da ogni provincia.

Anche da Padova è attesa una nutrita delegazione di imprenditori agricoli, insieme al presidente Roberto Lorin e al direttore Carlo Belotti, ad una settimana di distanza dall'assemblea provinciale che ha toccato gli argomenti caldi di queste settimane per il settore primario.

L’assise di Treviso, che sarà salutata dal Sindaco Mario Conte, toccherà i temi chiave per il settore primario. la difesa del Made in Italy agroalimentare con la proposta di legge europea sull’etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti sostenuta dalla raccolta di un milione di firme #nofakeinitaly, insieme alla richiesta dell’abolizione del codice doganale per mettere un freno alle pratiche commerciali sleali.

Non ultimo l’annoso problema della fauna selvatica per cui Coldiretti continua a battersi in tutta Italia per ottenere le risposte necessarie da parte delle istituzioni. La gestione e il contenimento della popolazione di cinghiali, nutrie, cervi, corvi è una priorità urgente che richiede azioni concrete e immediate.

Tra i prossimi appuntamenti più attesi, c’è il Villaggio Coldiretti a Venezia che porterà sotto i riflettori centinaia di aziende agricole Campagna Amica nel grande e inedito mercato affacciato sulla laguna tra Riva dei Sette Martiri e i Giardini Napoleonici con il meglio della cucina contadina e dello street food, degustazioni, agriasilo, laboratori didattici e numerosi eventi collegati.