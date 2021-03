Logistica, alta adesione allo sciopero nel trevigiano

Alta l’adesione dei lavoratori alla giornata di sciopero della logistica, trasporto merci e spedizione indetta da Fit Cisl, Filt Cgil e Uil Trasporti per quest’oggi. L’80% dei lavoratori della logistica in provincia di Treviso ha aderito alla mobilitazione. I dipendenti delle imprese di autotrasporto proseguiranno lo sciopero anche nella giornata di martedì 30. La protesta è nazionale ed è finalizzata al rinnovo del contratto, scaduto da 15 mesi.

«Le parti datoriali - spiega il segretario reggente della Fit Cisl Belluno Treviso Angelo Barrovecchio - hanno avanzato proposte vergognose e mortificanti per tutta la categoria. I lavoratori sono molto arrabbiati per il mancato riconoscimento di un adeguato aumento salariale e per l’attacco ai loro diritti che le associazioni datoriali hanno presentato al tavolo della trattativa: la riduzione di ferie e permessi, l’abolizione degli scatti di anzianità e del pagamento delle festività e l’impoverimento della clausola sociale messa in garanzia dell’occupazione del reddito nei cambi d’appalto, che che in questo settore avvengono sistematicamente con cadenza quasi annuale».