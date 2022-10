Treviso: un autunno di opportunità con gli artigiani in piazza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una mostra sulle eccellenze artistiche artigianali del territorio, una fiera-mercato in piazza dei Signori e un convegno economico in Camera di Commercio Treviso e Belluno dedicato espressamente alle piccole e medio imprese locali. "Nel 2021 proponemmo la prima edizione autunnale di eventi artigiani in centro storico a Treviso, promossa da Confartigianato Imprese Treviso - spiegano Ennio Piovesan e Alessandro Basso, rispettivamente presidente mandamentale e rappresentante del Circolo comunale degli artigiani della città - non fu semplice ripartire dopo la pandemia, le restrizioni erano ancora molto vincolanti. Ma ci muoveva la convinzione che tornare in piazza, fra la gente, fosse la strada giusta, un simbolo di pro-attività per tutta la nostra categoria artigiana e per i cittadini. Ci rincuorarono la risposta e i feedback molto positivi che raccogliemmo a bocce ferme, a eventi appena avvenuti. La conferma è tornata quest'anno: non appena abbiamo proposto di ripetere quelle iniziative promozionali anche nell'autunno 2022, l'adesione degli artigiani è stata immediata; anzi, abbiamo aumentato notevolmente il numero di partecipanti rispetto allo scorso anno. Per dire, alla fiera dell'artigianato del 22 e 23 ottobre, non occuperemo solo piazza dei Signori, ma anche l'adiacente piazza Indipendenza; inoltre, il numero degli espositori alla mostra delle eccellenze è quasi raddoppiato". Alla conferenza stampa di presentazione del programma di eventi autunnali, che si è tenuta venerdì 07 ottobre in Sala degli Arazzi a Ca' Sugana, gli artigiani del Mandamento di Treviso hanno cominciato ringraziando innanzitutto i partner di progetto, che rendono possibile attività di questa portata. Il Comune di Treviso, che oltre a sostenere le proposte degli artigiani, ha messo a disposizione non solo Piazza dei Signori e Indipendenza, ma anche gli spazi di Ca' Sugana per la mostra sulle eccellenze artistiche; CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, istituto di credito che è sempre concretamente vicino agli imprenditori locali, ascoltandone e interpretandone i bisogni. "Senza una rete di sistema - hanno sottolineato gli artigiani del Mandamento di Treviso, che ad oggi rappresenta quasi 2.700 aziende artigiane - noi non saremmo in grado di fare quello che facciamo. È nella squadra che è la forza del gruppo, la pandemia ce lo ha insegnato in modo molto forte. Concetto che torna in modo prepotente oggi, mentre siamo impegnati ad affrontare una crisi energetica e inflattiva senza precedenti". “Quello proposto da Confartigianato Imprese Treviso è un programma che sosteniamo con entusiasmo e che valorizza le eccellenze del territorio" - afferma il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi. “Inoltre il cartellone di eventi, che porta in città non solo una mostra-mercato dell’artigianato della Marca, peraltro riconosciuto a livello internazionale, ma anche fiere dedicate e convegni per affrontare tematiche quanto mai attuali, conferma la capacità di andare oltre alla promozione con una proposta che valorizza reti e sinergie”. “Da sempre siamo attenti alle esigenze delle imprese che sono il cuore pulsante del nostro territorio" - commenta il direttore generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini. - "Ci affianchiamo sinergicamente alla Confartigianato di Treviso e alle sue iniziative che ambiscono a mettere in luce le grandi peculiarità del mondo artigiano, un settore che con un rinnovato know-how vuole anticipare le attuali esigenze, attraverso l'eccellenza, l'abilità e la creatività. Sostenere persone, professionisti impegnati nell'innovare, nel creare valore aggiunto, nel realizzare un sogno e nel proseguire una tradizione familiare, è la chiave per agevolare un benessere diffuso che faccia crescere il territorio in cui operiamo”. Le iniziative artigiane autunnali in città MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO D'ECCELLENZA 2022 A Ca' Sugana (in via Municipio, 16 - Treviso), da sabato 08 ottobre a domenica 23 ottobre tutti i giorni, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile ammirare le migliori produzioni artistiche locali, dove creatività, design, materie prime di alta qualità esprimono il meglio dell'autentico Made in Italy. Artigiani in esposizione: 1. Argenterie Sandonà Sas di Aurelio Sandonà & C. - Treviso; 2. Barbieri Sandro – lavorazione del vetro, del cristallo e altri materiali, Treviso; 3. Bosa di Italo Bosa Srl - ceramiche d'autore, Borso del Grappa; 4. Casa Organaria Girotto Saverio - Paese; 5. Casellato Giovanni - scultura, design, Maser; 6. Celato Rito Srl - complementi d'arredo e oggetti in metallo, Montebelluna; 7. Corte Studio Glass di Corte Alberto - articoli in vetro di Murano, Asolo; 8. Fdestell Srl – lavorazione artistica del ferro, Paese; 9. Guerretta Snc di Guerretta Flavio e C. - gioielleria e argenteria, Roncade; 10. Maestri Varisco dal 1930 di Varisco Marco Snc - cristalli d'arte e incisione su vetro, Treviso; 11. Mangiafuoco di Roella Paola - giocattoli in legno, marionette, legatoria, abiti e costumi, Treviso; 12. Tekné Snc di Brugnano e Ortica - sculture di Gaetano Brugnano ed Elena Ortica, Casier; 13. Vazzoler Srl - lavorazione artistica del ferro, Carbonera; 14. Visentin Umberto - laboratorio ceramica artistica, Treviso. Quattordici gli artisti in esposizione, tutti della Marca trevigiana, 36 le opere totali esposte. CONVEGNO SULLA MEDIAZIONE In programma martedì sera 18 ottobre alle ore 19 nella sala conferenze della Camera di Commercio a Treviso, in piazza Borsa. Il tema “L’arte e la scienza della negoziazione” sarà approfondito da Arik Strulovitz, docente universitario sui temi della gestione e risoluzione dei conflitti tramite le metodologie di negoziazione, specializzato in psicoterapia. L’incontro sarà pubblico, con iscrizione obbligatoria. FIERA DELL'ARTIGIANATO Si terrà sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022, dall'alba al tramonto, in Piazza dei Signori a Treviso e nell'adiacente Piazza Indipendenza (un'aggiunta rispetto allo scorso anno). In totale gli stand espositivi, che rappresentano tutti i settori artigiani della Marca trevigiana (servizi, falegnameria, meccanica, enogastronomico, maglieria e moda, settore casa), saranno 26 (lo scorso anno erano esattamente 10 in meno, ossia 16). La mostra-mercato è organizzata nel "salotto buono" della città sotto la regia del Mandamento Confartigianato di Treviso insieme al Circolo comunale degli artigiani, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e il supporto di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.