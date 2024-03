Clima, centri urbani meno attrattivi e baby gang: saldi negativi per i commercianti

Se nei primi giorni di gennaio i segnali circa i saldi invernali 2024 nella Marca sembravano promettere bene per i commercianti, il risultato è stato decisamente deludente, ampiamente sotto le attese, con un risultato che si è attestato in territorio negativo al -3%. Secondo i risultati raccolti dall'osservatorio congiunturale dell'Unione provinciale di Treviso di Ascom solo l11,1% delle imprese del commercio sostiene che le svendite abbiano portato ad un aumento di clienti mentre il 62,2% ha invece segnalato che la propria attività non sia stata visitata da nuovi clienti. Tra le cause non solo fattori esterni ma anche la sicurezza, con le baby gang che avrebbero svolto un fattore "dissuasivo" per gli acquisti.

«Il dato sostanzialmente “fermo” sull’esito dei saldi invernali emerso dalla ricerca mette in evidenza l’altissima “dispersione dei risultati” rispetto alla media» ha spiegato Beatrice Paludetti, Presidente Federmoda, Confcommercio «È un fenomeno recente: sino a qualche anno fa, le performance di tutti i negozi restavano agganciate intorno alla media, con variazioni di pochissimi punti percentuali in meglio o in peggio; ora constatiamo invece differenze marcatissime, anche di 25 punti. Assistiamo cioè a una polarizzazione del mercato, per la quale l’esito della stagione dei saldi si configura per lo più come nettamente positiva o nettamente negativa, con poche condizioni di mera tenuta o di “galleggiamento”. Inoltre, il risultato medio è orientato verso il territorio negativo (-3%), contraddicendo le previsioni che si orientavano invece verso un significativo miglioramento rispetto all’anno precedente.

«Le ragioni possono essere diverse: sicuramente va considerata la condizione climatica poco “invernale”, che non ha spinto le vendite dei capi e delle calzature più pesanti, giacenti in gran numero nei punti vendita dopo un’estate anomala protrattasi sino a ottobre» ammette Paludetti «A questo va aggiunta la scarsa propensione all’acquisto di famiglie e consumatori, frenata dagli oggettivi timori inflazionistici, dalla perdita del potere di acquisto degli stipendi, dai macro scenari geopolitici, da una generale e diffusa percezione di disagio sociale e di disaffezione verso le città ed i centri storici, unita ad un orientamento verso stili di vita e di consumo più sobri, improntati ad una programmazione cadenzata e selezionata degli acquisti».

Molto critica la situazione anche a Treviso e non per cause esterne ma anche per questioni di sicurezza e di urbanistica. «C'è un mood declinante dei centri urbani della Marca, meno attrattivi dal punto di vista commerciale, forse per delle politiche amministrative un pochino a corto raggio» conclude Paludetti «abbiamo letto negli ultimi giorni le cronache e preoccupano molto, e io l'ho raccolto dai miei associati, di negozi di Federmoda, il problema della sicurezza di questi sabato pomeriggio che sono dissuasivi magari alla passeggiata della famiglia, nel cebntro città e dell'ulteriore acquisto perchè ci sono queste problematiche di sicurezza che sicuramente preoccupano quanto per quanto riguarda l'urbanistica sappiamo le questioni che ci sono sul progetto del park Vittoria, bisogna che ci sia sempre una concertazione, un interfacciarsi fra quelle che sono le varie categorie dei negozi che fanno il centro cittadino commerciale e naturalmente le istituzioni e tutte le forze rappresentative del territorio».