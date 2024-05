Cresce l’e-commerce in Italia: la testimonianza della trevigiana Calicantus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Numeri in continua ascesa nel panorama dell’e-commerce per Calicantus. L’azienda trevigiana, fondata nel 2008, registra infatti un aumento del +43% nelle vendite online dei brand gestiti rispetto al 2022, con oltre 450.000 ordini amministrati.

Con 23 milioni di ricavi nel 2023 e un incremento del 35% rispetto al 2022, Calicantus ha già staccato il biglietto d’ingresso nella prestigiosa classifica del Financial Times 2024, scalando ben 300 posizioni tra le 1000 aziende europee a più alto tasso di crescita. Cifre che testimoniano come il settore si mantenga in espansione, a dispetto delle previsioni di rallentamento di alcuni analisti dopo il boom pandemico. Il report di Casaleggio Associati stima infatti per le vendite online una crescita annuale del 27,14% e un fatturato pari a 80,55 miliardi di euro nel 2023; mentre l’ultimo report dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm, presentato recentemente al Netcomm Forum 2024, preannuncia che la quota dei prodotti acquistati nel 2024 sarà pari all'11% del totale degli acquisti (stabile rispetto al 2023), ma con un incremento del valore del +6% e raggiungerà i 38,6 miliardi di euro: si tratta di una crescita di 2,2 miliardi in valore assoluto.

Valentino Bergamo, CEO di Calicantus, commenta la situazione del mercato digitale: «L'e-commerce italiano si sta sempre più consolidando come una componente fondamentale dell'economia del Paese, mostrando resilienza e capacità di adattamento notevoli. L'internazionalizzazione e l’omnicanalità rappresentano tuttavia una leva evolutiva su cui è necessario concentrarsi maggiormente, non solo per l’espansione del Made in Italy, ma in favore di un’ottica ambientale: secondo i recenti studi del Consorzio Netcomm infatti, gli acquisti online contribuiscono alla riduzione delle emissioni CO2 per il 70% rispetto agli acquisti offline». La crescita dell'e-commerce non si deve solo all'inflazione, ma anche a cambiamenti culturali significativi. La pandemia ha accelerato l'alfabetizzazione digitale, trasformando profondamente le abitudini di acquisto dei consumatori, che hanno riconosciuto la comodità e la convenienza degli acquisti online. L'accelerazione ha posto dunque in evidenza l'importanza della Customer Experience: un punto di contatto imprescindibile per il consumatore finale, che oggi agisce in modo omnicanale. Questo tipo di esperienza è fondamentale per instaurare fiducia e lealtà, elementi vitali in un ambiente di vendita competitivo come quello online. Le nuove prospettive di ottimizzazione delle vendite online B2C e B2B sono state al centro degli appuntamenti "A cena con l'e-commerce", organizzati recentemente da Calicantus in collaborazione con i partner BigCommerce.