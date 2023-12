Piazza Borsa e Camera di commercio, Pozza: «Riqualificazione finalmente al via»

«Questa sarà l'ultima festa degli autori che si svolgerà in questa sala, nel corso del prossimo anno sarà finalmente al via la riqualificazione della Camera di commercio e dell'area di piazza Borsa»: l'annuncio è del presidente dell'Ente camerale, Mario Pozza, che ha annunciato che l'iter per un progetto fermo da tanto (troppo) tempo, sarebbe finalmente in procinto di essere realizzato, con tutto ciò che ne consegue per un quadrante della città tra i più "caldi" per fenomeni di microcriminalità e non solo. Nel pomeriggio di ieri, 18 dicembre, erano presenti tutte le principali della Marca, dal Prefetto Angelo Sidoti, passando per il sindaco e presidente di Anci, Mario Conte, il presidente della provincia, Stefano Marcon, sindaci, parlamentari (oltre all'europarlamentare Toni Da Re), Silvia Cestaro in rappresentanza della Regione, i vertici delle forze dell'ordine e delle forze armate, il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi che durante il suo intervento ha ricordato Giulia Cecchettin. «Nessuno possiede nessuno» ha ribadito Tomasi.

Export, rallentamento ma tenuta rispetto al 2022

«La dinamica dell’export regionale ai primi nove mesi 2023 conosce un ulteriore rallentamento» commenta Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno|Dolomiti «ma mantiene il segno positivo: del +0,7% è la variazione rispetto allo stesso periodo del 2022 (era del +2,8% nel primo semestre e del +8,5% nel primo trimestre). Restano dei segnali positivi e incoraggianti: le vendite all’estero di macchinari aumentano a due cifre sia a Treviso (+10,9%) che a Belluno (+11,8%). È un segno che le imprese, in particolare in ambito europeo, stanno proseguendo nel rinnovo della propria dotazione tecnologica, per poter rimanere competitive nei mercati. Ma l’export del settore è sostenuto anche dalle economie emergenti (Turchia, Messico, India). Il bilancio positivo dell’occhialeria, contribuisce alla crescita a due cifre dell’export bellunese (che pari a +10% su base annua). Per Treviso» prosegue il Presidente «osserviamo invece una lieve diminuzione delle esportazioni: pari a -1,3% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Qui pesa la flessione dei beni di consumo durevoli, e del mobile in particolare, seconda voce dell’export provinciale, che conosce nell’ultimo anno una flessione del -10,5%, ma il confronto è con un triennio precedente di crescita sostenuta, con particolare riferimento al mercato europeo. Nonostante la frenata, il bilancio provvisorio sul 2023 possiamo considerarlo di tenuta. Ma è una tenuta» conclude Pozza «che va rafforzata con un’attività di supporto alle imprese, che il sistema camerale può offrire, nell’esplorazione dei mercati emergenti e delle relative opportunità di business. Altrettanto importante il supporto che possiamo dare sulle tecnologie abilitanti per permettere alle aziende di interagire con i mercati e le aziende leader di filiera, proiettate sui mercati esteri. Serve infatti che portiamo il maggior numero delle nostre imprese, anche piccole, dentro più aggiornati modelli di business 4.0».