Sicurezza anziendale e infilfrazioni criminali, incontro tra Confapi e Arma

Nel giugno scorso tra l'Arma dei Carabinieri e la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata e' stato siglato un protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo di iniziative formative e informative in materia di security awareness aziendale nonché di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico

In tale ambito, nella mattinata odierna, nella prestigiosa sede di palazzo Zuccareda, il Comandante Provinciale dei carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro, ha ricevuto la visita del vicepresidente vicario di Confapi Treviso, Avv. Silvia Sardena e di Nicola Zanon, Direttore di CONFAPI Venezia. Nel corso del cordiale incontro sono state poste le basi per l'organizzazione, nei prossimi mesi, di incontri a livello locale sulle tematiche accennate, ai quali l'Arma potrà far intervenire qualificati rappresentanti sia del Comando Provinciale di Treviso che dei Reparti specializzati dell'Arma nei settori strategici dell'ambiente, del lavoro e della salute.