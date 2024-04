Centro Marca Banca, bilancio da record: +48,59% di utile nel 2023

Il 2023 è stato un anno di grandi traguardi per CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, con risultati finanziari e un'impronta sociale che testimoniano l'impegno costante dell'Istituto nel servire la comunità e nel creare valore e sinergie.

L'utile netto dell'anno, che verrà sottoposto al voto dei 10.738 Soci durante l’Assemblea che si terrà il 24 aprile al BHR di Quinto di Treviso, ha segnato un aumento del 48,59%, raggiungendo la cifra di 28,9 milioni di euro, rispetto ai 19,4 milioni dell'anno precedente. È stato registrato un significativo incremento pari a +19%, anche del patrimonio che, a fine dicembre 2023, si attesta a 192,3 milioni di euro. Il Total Capital Ratio, indice utilizzato per valutare la solidità della Banca e quindi il suo grado di affidabilità, ha registrato un notevole miglioramento, passando dal 22,50% del 2022 al 25,70% dello scorso anno.

Miglioramenti che testimoniano la stabilità e la redditività di CMB sottolineando la sua capacità di adattamento e di sviluppo in un contesto economico in continua evoluzione e con dinamiche internazionali incerte.

Raccolta

La raccolta totale di 2,8 miliardi, con 172 milioni di euro in più rispetto al 2022, rappresenta la testimonianza della fiducia che i risparmiatori ripongono nei confronti del Credito Cooperativo di via Selvatico in un periodo storico in cui la vicinanza, i servizi e la qualità dell’assistenza assumono un grande valore. Grazie ai servizi di consulenza la raccolta indiretta ha superato il miliardo di euro, 1 miliardo e 52 milioni di euro con una crescita del 18%, confermando la capacità di attrarre e gestire efficacemente il risparmio anche nei momenti di grande incertezza. Cresce anche la raccolta diretta che raggiunge i 1 miliardo e 716 milioni di euro, risorsa importantissima che, grazie all’intermediazione della Banca, rappresenta un aiuto all’economia del territorio attraverso l’attività di impiego. E proprio gli impieghi hanno rivestito un ruolo cruciale nel sostegno alle famiglie e alle imprese, con un totale di 1.281 pratiche per un importo complessivo di 161 milioni. Di questi, 53 milioni sono stati erogati a famiglie e 107 milioni alle aziende, evidenziando il ruolo chiave dell'Istituto come partner affidabile nel promuovere lo sviluppo economico e sociale locale. CMB ha inoltre offerto il servizio del credito agevolato per dare l’opportunità alle imprese di beneficiare dei contributi a fondo perduto. Gestione che è stata potenziata negli ultimi 24 mesi con ottimi risultati che si sono tradotti in 6 milioni e 400mila euro di contributi, a fondo perduto, a favore delle aziende clienti. A dimostrazione dell'efficacia delle politiche di gestione del rischio creditizio adottate da CentroMarca Banca, il livello dei crediti deteriorati è stato significativamente ridotto, con l'NPL Ratio che è sceso al 3,16% rispetto al 4,4% del 2022.

Soci

Durante il 2023, CMB ha messo in luce la sua attrattività verso i giovani e le donne dal punto di vista della composizione demografica della clientela: si è registrato un aumento degli under 30, così come delle nuove Socie. Il loro numero è salito del 13,5%. «Negli ultimi tre anni sono entrati a far parte della nostra “famiglia” quasi 2mila nuovi soci. Un gradimento che ha riscontro tangibile dell'efficacia di un servizio capace di rispondere ai bisogni reali e che costituisce un valore aggiunto offerto dalla nostra Banca alla base sociale, vero cuore del nostro Credito Cooperativo.- commenta il presidente Tiziano Cenedese -. I numeri che abbiamo riportato, e che verranno sottoposti al voto dei Soci durante l’Assemblea, sono il frutto di un lavoro impegnativo che ha portato benessere e che evidenzia il legame concreto e diretto con le persone».

Mutualismo

CMB, nel corso del 2023, ha fornito un supporto di oltre 303mila euro al settore dello sport affiancandosi a realtà volte a promuovere la salute fisica e mentale, ma anche nel diffondere quei valori di rilievo come il fair play, la disciplina e il senso di appartenenza, che rappresentano pilastri fondamentali dell’Istituto. Allo stesso modo, gli oltre 204 mila euro che CMB ha destinato all'arte e alla cultura hanno contribuito ad arricchire la vita culturale della comunità e a favorirne l'espressione creativa. Oltre 665mila euro, invece, sono stati riservati ad iniziative che riguardano l'ambiente, l'educazione, la salute, le emergenze civili, la chiesa, lo sviluppo economico e il welfare, a dimostrazione di quanto importante sia fare squadra per il progresso e il sostegno sociale. L'esempio tangibile dell'impegno della Banca come partner attivo della comunità è la piattaforma di crowdfunding sociale che offre visibilità e supporto alle associazioni alla ricerca di sostegno economico. Dal momento della sua attivazione, nel 2018, "CMB4People" ha pubblicato ben 48 progetti, raccogliendo complessivamente oltre 925 mila euro, di cui 212 mila euro donati direttamente dall’Istituto e dalla sua Fondazione.

Commenti

«Dato l'interesse crescente da parte della clientela e del mercato verso la sostenibilità, diventa fondamentale per le imprese valutare il proprio posizionamento ESG e, contemporaneamente, effettuare gli investimenti necessari per integrare questi fattori nei propri processi produttivi - fa sapere il direttore generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini. - Questo è essenziale per le aziende che desiderano intraprendere un percorso evolutivo funzionale. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti - sottolinea Alessandrini -. Dall'analisi dei nostri dati finanziari e dell'impatto del nostro operato, emerge il ruolo cruciale che svolgiamo nel sostenere le famiglie e le imprese della nostra comunità. L'aumento dell'utile netto, la solidità patrimoniale e il miglioramento della qualità del portafoglio crediti sono l’esito di una gestione sana e prudente. Continueremo su questa strada, mantenendo lo sguardo concentrato sul tema del progresso sociale e ambientale».

«Fra tutti i dati positivi del nostro bilancio 2023, il sostegno al territorio riveste un'importanza particolare, poiché sottolinea il nostro ruolo fondamentale di promotore del benessere sociale. Investire nella vita delle persone e nelle idee comunitarie rappresenta per noi una responsabilità prioritaria, specialmente in virtù del nostro ruolo di Credito Cooperativo. In questo contesto, è infatti per noi fondamentale garantire che l'utile venga reinvestito in iniziative a vantaggio della nostra comunità, così come fungere da catalizzatore, nel caso della nostra piattaforma sociale “CMB4PEOPLE”, di attività volte a sensibilizzare le persone alla solidarietà reciproca - conclude il presidente Tiziano Cenedese -. Questa è la nostra missione, il nostro dovere! E l'aumento, anche nell’ultimo anno, di tali contributi va a confermare la lungimiranza e la preziosa eredità di valori che dal 1892 ci permette di portare a termine i nostri impegni, agendo nell’interesse esclusivo del nostro territorio».