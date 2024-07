Sicurezza sul lavoro: «Per ogni euro investito, ritorno di 2,2 euro a impresa e comunità»

In Italia ogni giorno muoiono in media 3 persone sul lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro resta quindi una priorità. È per questo che CNA mandamentale di Treviso ha organizzato per giovedì 11 luglio alle ore 20.30, presso la sede di viale della Repubblica 154, l’iniziativa dal titolo “La sicurezza è la nostra priorità: lavoriamo insieme per un ambiente di lavoro sicuro”. Interverrà il dott. Andrea De lena, responsabile vigilanza della Direzione territoriale del Lavoro. Introdurrà il lavori Lucia De Bortoli, presidente del mandamento di CNA Treviso, e li concluderà Fabrizio Geromel, direttore del mandamento.

«Il costo umano degli infortuni e delle malattie connesse al lavoro non può essere tollerato indipendentemente dagli aspetti economici - afferma Lucia De Bortoli -. La sicurezza sul lavoro è una responsabilità collettiva che richiede l’impegno dei datori di lavoro, dei lavoratori, delle associazioni di categoria e delle istituzioni. Con questo evento vogliamo tenere alta l’attenzione su un tema strategico per il benessere della nostra comunità». Nel corso dell’evento verrà ricordato agli imprenditori quali obblighi e responsabilità hanno i datori di lavoro nella gestione della sicurezza, come prevenire gli infortuni e le malattie professionali, quali sono le procedure da seguire in caso di emergenza, quale documentazione avere in azienda in caso di ispezione e che tipo di consulenza, servizi e assistenza offre l’Associazione in questo ambito.

«Nella nostra provincia la grandissima parte degli imprenditori è impegnata a garantire ai propri lavoratori il diritto fondamentale alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, e i risultati si vedono – continua De Bortoli –. Al contempo non bisogna abbassare la guardia ma continuare a lavorare insieme per fare sempre meglio».

I NUMERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

I risultati a cui De Bortoli fa riferimento, sono quelli dell’ultimo report dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, su base dati Inail, relativo al 2024 con aggiornamento al 31/05/2024. Nella classifica dell’incidenza degli infortuni mortali in occasione lavoro (esclusi dunque quelli in itinere) la provincia di Treviso, nei primi cinque mesi dell’anno in corso, risulta al penultimo posto, ovvero all’80º, prima del gruppone di 27 Comuni tutti senza incidenti mortali. Con un caso e un indice al 2,5 (incidenza degli infortuni mortali sul numero di occupati), la Marca Trevigiana si colloca al di sotto dell’incidenza media nazionale pari a 12,1.

«Anche un solo infortunio mortale è comunque inaccettabile – afferma Fabrizio Geromel, direttore di CNA mandamentale di Treviso – e bisogna fermare del tutto questa piaga che colpisce maggiormente dove non c’è legalità, e quindi dove c’è lavoro nero e sfruttamento di manodopera illegale, fenomeni ben presenti anche nella nostra regione. Il dato nazionale ci dice che la mortalità degli stranieri sul lavoro è doppia rispetto a quella degli italiani».

I VANTAGGI (ANCHE ECONOMICI) DELLA PREVENZIONE

La mancanza di sicurezza ha dunque costi umani ed economici inaccettabili e la prevenzione può portare effettivamente un risparmio di vite umane ma anche finanziario per le aziende. Ogni euro investito in sicurezza ha un ritorno per l’impresa e per la collettività di 2,2 euro (fonte: Eu-Osha, Agenzia europea per la sicurezze e la salute sul lavoro).

Secondo quanto richiamato nelle relazioni Inail, in Italia il costo totale dei soli infortuni sul lavoro (al netto del costo delle malattie professionali, degli infortuni in itinere, e di quello del lavoro irregolare) si aggira intorno ai 45 miliardi di euro annui. Di esso, il 40% è addossato al “sistema paese” (finanza pubblica), mentre il restante 60% ricade sulle aziende, a causa dei costi assicurativi, previdenziali e indiretti generati da un infortunio.

I report EU-OSHA evidenziano ad esempio come un incidente, oltre a generare dolore e sofferenza per la famiglia della persona coinvolta, produca rilevanti danni all’impresa, quali ad esempio perdite di produzione, premio assicurativo maggiorato e un incremento dei costi di gestione. Nonostante i numerosi studi condotti e probabilmente anche a causa delle complessità dell’argomento, vi è ancora una sottovalutazione da parte delle imprese circa la dimensione economica di un evento infortunistico.

Il senso dell’iniziativa CNA di giovedì 11 luglio è proprio quello di incrementare la consapevolezza a 360 gradi in tema di sicurezza sul lavoro.

I NUMERI IN TALIA

Sempre secondo l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, su elaborazione dati Inail, gli infortuni mortali in occasione lavoro in Italia nel periodo gennaio-maggio 2024 sono stati 286, il 5,5% in più dello stesso periodo dell’anno precedente (271). Se includiamo anche i casi in itinere il numero sale a 369, il 3,1% in più rispetto al 2023 (358). Nel periodo gennaio-maggio 2024, il Veneto si colloca al 20º posto, cioè all’ultimo posto, con 14 infortuni mortali e un incidenza del 6,3 sugli occupati (contro la media nazionale del 12,1). Nello stesso periodo, le denunce per infortuni sul lavoro (esclusi in itinere) sono state 212.803, 251.132 compresi quelli in itinere.