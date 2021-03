La trevigiana Colfert acquisisce "Varesina accessori"

Colfert, società trevigiana specializzata nella distribuzione di soluzioni tecniche e servizi per i professionisti del serramento, ha perfezionato l’acquisizione di Varesina Accessori, realtà distributiva di Azzate (VA) conosciuta ed apprezzata nel mercato lombardo per la competenza nel mondo degli accessori per serramenti in alluminio e prodotti finiti. Un'operazione svoltasi nel pieno rispetto della filosofia aziendale di Colfert, il cui logo rappresenta proprio due mani stilizzate strette tra loro, a simboleggiare l'incontro tra i professionisti del serramento. Con questa acquisizione Colfert mira a rafforzare significativamente la capillarità della propria offerta grazie anche a un forte piano di investimenti ad hoc, orientati come sempre alla soddisfazione dei clienti, in programma per i prossimi anni. L’acquisizione di Varesina Accessori è in linea con la strategia di focalizzazione dell’offerta nei confronti di professionisti ed imprese del serramento di tutto il Nord Italia.

«L’integrazione di Varesina Accessori all’interno del Gruppo Colfert ci permetterà di arricchire reciprocamente le nostre competenze – dice Mirco Zanato, amministratore delegato di Colfert - La sede di Azzate costituirà un osservatorio privilegiato per conoscere da vicino il mercato lombardo e le sue esigenze, facendo tesoro di una piccola realtà di eccellenza, creatività e artigianalità made in Italy che ha saputo evolversi, consolidandosi nel tempo e le cui strategie distributive possono essere integrate nella nostra offerta rendendola ancor più distintiva». Con l’acquisizione di Varesina dal 1° marzo 2021, il gruppo "Colfert" potrà contare su 115 collaboratori, una rete di oltre 30 venditori che si impegnano per trovare soluzioni che migliorano il lavoro degli oltre 3.000 serramentisti che tutti i giorni si affidano ai tanti servizi che Colfert propone.