I fondi mutualistici di Condifesa Tvb presentati a Bruxelles

La positiva esperienza dei Fondi Mutualistici in agricoltura creati da Condifesa TVB è stata illustrata in occasione dell’IPM Work 2024 (Integrated Pest Management -gestione integrata dei parassiti) che si è tenuta a Bruxelles nella sede dell’Unione Europea. Per Condifesa TVB il Consorzio che associa oltre 10mila imprese agricole era presente il direttore di Agrifondo Veneto-Friuli Venezia Giulia, Filippo Codato.

Codato ha in merito sottolineato: «I fondi mutualistici sono fondati sul rispetto delle buone pratiche agricole e quindi gli agricoltori aderenti al Fondo si impegnano ad effettuare i trattamenti fitosanitari nel pieno rispetto delle normative Ue. In caso ci siano perdite di produzione i fondi funzionano da “paracadute” integrando le eventuali perdite di reddito derivanti da attacchi di peronosphera e flavescenza dorata sui vigneti e tossine nel mais». Giuseppe Boatto coordinatore tecnico di Agrifondo Veneto-Friuli VG ha concluso: «Agrifondo Veneto-Friuli V.G. si conferma il primo a livello comunitario nella gestione dei fondi mutualistici per numero di imprese aderenti, oltre 10mila, oltre a valori coperti e garantiti. Questa attività proseguirà nella tutela di nuove problematiche in agricoltura».