Fiera Vinitech-Sifel 2022 di Bordeaux, Valerio Nadal rappresenterà il Nord-est

Un “ruolo” decisamente importante per Valerio Nadal presidente del Consorzio Condifesa TVB (che associa 20mila imprenditori agricoli) e di Agrifondo Veneto-Friuli VG alla Fiera Vinitech-Sifel 2022 di Bordeaux dal 20 novembre al 1° dicembre, una delle più prestigiose a livello mondiale. L’imprenditore trevigiano Nadal rappresenterà il Nordest per quanto riguarda i Consorzi Condifesa e sarà relatore su temi come fondi mutualistici e agricoltura sostenibile. Sarà presente anche l’imprenditrice Diana Nardo titolare dell’azienda “Vini Nadal” di Santa Lucia di Piave responsabile della gestione della sostenibilità e controllo della qualità, una realtà che punta molto sul biologico. Il Condifesa TVB è arrivato al 50esimo anno di vita ed è il primo in Italia per capitale assicurato, oltre 650 milioni.