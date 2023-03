Confapi Treviso, Luca Fraccaro è il nuovo presidente

Si è svolta lo scorso primo marzo, a Silea, l’Assemblea ordinaria dei soci di Confapi Treviso, l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Treviso. Successivamente alla relazione sulle attività svolte da parte della Vicepresidente vicaria uscente Silvia Sardena, si è proceduto con la ratifica dell’ingresso dei nuovi Consiglieri e l’elezione del Presidente. Dopo quattro anni dalla ricostituzione della Confapi provinciale, l’operazione mira a rafforzare la rappresentatività delle categorie produttive trainanti il territorio trevigiano.

A guidare l’Associazione nel prossimo triennio sarà Luca Fraccaro, Presidente del CDA dell’azienda Fraccaro Spumadoro Spa di Castelfranco Veneto. Ad accompagnarlo in questo percorso di crescita saranno i due Vicepresidenti Stefano Sutto (Batiso Srl - SuttoWine) e Simone Vainieri (Vainieri Azienda Trasporti Srl), Silvia Sardena (Studio Tonucci&partners), Federica Polloni (Org Numeri Srl), Chiara Manzonetto (Studio Manzonetto), Nicolò Baldissin (Komponex Srl), Luciano Furlanetto (European & International Markets), Alessia Guidolin (Guidolin Group Srl), Franco Menoncello (Studio Menoncello), Alessia Rossi (Maw Men At Work Spa), Gabriele Tonon (Birrificio Veneto Srl – San Gabriel), Nicholas Puggia (Model P Srl) e Yuri Marchi (VK Broker Srl), Nicola Zanon (Apindustria Servizi Srl), Marco Zecchinel (Sodagas Sas).

Un’Associazione che è impresa per le imprese e che si pone costantemente come obbiettivo quello di facilitare e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema impresa: questo è ciò che Confapi sta proponendo nel suo percorso all’interno del tessuto imprenditoriale trevigiano, imperniato prevalentemente di micro e piccole imprese. Fraccaro lavorerà alla costituzione di un gruppo di lavoro veloce, flessibile e anticipatorio, parlando un linguaggio “vicino” agli imprenditori. L’associazione delle PMI della Marca Trevigiana, quindi, continuerà il cammino intrapreso con azioni sempre più capillari, sui mandamenti territoriali, e verticali, sulle Categorie merceologiche.

Il sostegno alle imprese si tradurrà nel continuo sviluppo dei rapporti con le Istituzioni a tutti i livelli, l’organizzazione di eventi e iniziative nel territorio finalizzate a facilitare il networking, anche all’interno delle singole realtà produttive associate, e nella stipula di convenzioni per l’accesso agevolato a servizi per la competitività e la crescita imprenditoriale. L’impegno di Confapi verso le imprese, quindi, si traduce in una costante informazione sulle opportunità legate a finanziamenti, agevolazioni e convenzioni, supportandole nell’accesso a questi strumenti, lavorando in sinergia con Apindustria Servizi Srl, Organismo accreditato dalla Regione Veneto per la formazione e i servizi al lavoro, e i Gruppi di rappresentanza e di lavoro per dare risposte sempre più puntuali alle istanze del tessuto produttivo.

Il neopresidente Luca Fraccaro, soddisfatto del nuovo incarico, ha dichiarato: «Ringrazio tutta Confapi per la fiducia accordata. La nostra intenzione è di proseguire in questo cammino di crescita, con al centro l’imprenditore e l’azienda, nella quale ricopriamo un ruolo anche sociale, in primis per i nostri collaboratori e di conseguenza per tutto il territorio. Crediamo sia fondamentale, inoltre, un confronto continuo tra di noi, dove le esperienze possano essere condivise, soprattutto in questo momento così particolare, nel quale spesso nasce lo sconforto e la necessità di vedere avanti a noi un futuro chiaro e ben delineato. Ho il piacere di avere una bella squadra affiatata che mi affianca, con tanta voglia di fare, con un taglio molto famigliare, e questo mi fa ben sperare in ottimi traguardi. Auguro a tutti un buon lavoro».