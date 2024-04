Confapi Treviso, nasce il nuovo Gruppo Giovani Imprenditori

Si è svolta lo scorso mercoledì 17 aprile, presso il Charta Eat & Drink a Silea, la costituzione del nuovo Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Treviso, che rappresenta circa il 25% delle imprese Under 45 iscritte all’Associazione delle PMI della Marca Trevigiana.nTra gli obbiettivi che il gruppo di lavoro si pone, vi è quello di sostenere l’imprenditorialità giovanile e la formazione manageriale e culturale della giovane classe dirigente, utilizzando tutte le risorse ed i contributi disponibili. Altro obbiettivo è favorire la creazione di una rete tra giovani imprenditori che svolgano attività diverse in ambito professionale e tecnico, finalizzata allo sviluppo di opportunità di business, allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze.

Ulteriore punto strategico è il sostegno ai giovani che presentano idee imprenditoriali innovative e di valorizzazione del territorio; infine, l’orientamento dei più giovani verso percorsi di formazione professionale, che abbiano sbocco diretto nelle organizzazioni delle imprese rappresentate, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro. Il percorso che Confapi Giovani intraprenderà nei prossimi mesi vede alla guida, con il ruolo di Presidente territoriale, Nicolò Baldissin, Responsabile Produzione e Risorse umane della Komponex Srl, un'azienda di stampaggio a iniezione di materie plastiche che fornisce prodotti conto terzi, con sede a Ponte di Piave.

A far parte della squadra sono Eleonora Gioia Franceschini e Andrea Marchesini, co-fondatori di Ateliertredici, Francesco Cappelletto e Lorenza Trevisan, rispettivamente Responsabili Uff. Tecnico e Uff. Acquisti di Printec Srl, nonché Nicholas Puggia, Titolare di Model-P Srl. Il neoeletto Presidente ha aperto la riunione dando alcuni dati: nella provincia di Treviso sono 5.460 imprese giovanili, ossia il 6,8% del totale delle imprese attive nella Marca, dando lavoro a oltre 10 mila addetti. Sul totale delle imprese giovanili, il 25,5% è impresa femminile.

Al fine di creare una cultura imprenditoriale favorevole, non solo alla nascita di nuove aziende giovanili, ma anche a passaggi generazionali di successo, le principali strategie previste dal Gruppo di lavoro, al fine di perseguire gli obiettivi posti, prevederanno la pianificazione nei prossimi mesi di attività utili alla creazione di buone pratiche aziendali per la miglior gestione dell’age management, focalizzandosi sui seguenti temi: gestione dell'ingresso dei giovani nella governance dell’azienda; gestione del cambiamento generazionale e tecnologico; nuove competenze nell’utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento della mansione; programmi di prevenzione e welfare a favore dei lavoratori; gestione dell’età nella politica del personale.

Si è proposto, infine, l’obiettivo di favorire lo scambio di best practice attraverso la conoscenza ed il confronto con aziende «caso studio», anche fuori regione, sfruttando le sinergie con il Gruppo nazionale Giovani Imprenditori di Confapi.

Presente all’iniziativa anche Elia Stevanato, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Venezia, nonché membro di giunta del GIC nazionale. Stevanato ha approfittato dell’occasione per invitare i presenti a fare squadra con l’obiettivo di coinvolgere sempre più imprenditori del territorio, partecipando congiuntamente alle molteplici iniziative in cantiere. Il neopresidente Nicolò Baldissin, al termine dell’evento, dichiara: «È con grande onore e senso di responsabilità che assumo l'incarico di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Treviso. Il nostro obiettivo è quello di promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità giovanile e lo sviluppo sostenibile nel tessuto economico locale. Vogliamo essere catalizzatori di cambiamento, creando opportunità per i giovani imprenditori di crescere, collaborare e realizzare il loro pieno potenziale. Ringrazio tutta la squadra ed in particolare Eleonora Gioia Franceschini e Lorenza Trevisan per aver accettato il ruolo di Vicepresidenti del Gruppo».