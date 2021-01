Master Reloaded: quattro percorsi per far crescere la piccola e media impresa

Il capitale umano come fattore determinante per uscire dalla crisi del Covid-19. Con questa consapevolezza Confartigianato Marca Trevigiana Formazione propone quattro percorsi formativi gratuiti con l’obiettivo di far crescere la piccola e media impresa trevigiana

I percorsi, della durata ciascuno di 32 ore, sono dedicati a potenziare le competenze del personale dipendente, nelle realtà produttive che versano Fondartigianato. Spaziano dal corso di inglese “Do you speak english?”, che introduce alla conoscenza della lingua, presupposto chiave per affrontare il mercato in maniera competitiva, a un corso sui temi dell’innovazione dei processi aziendali per far conoscere e rendere applicabili anche nelle realtà di piccole dimensioni i principi e le metodologie “dell’organizzazione snella”.

Altri temi riguardano la valorizzazione innovativa del lavoro in team che ha come focus la disamina delle strategie per la promozione di una partecipazione attiva e proattiva di tutti i collaboratori alla creazione di clima stimolante, gratificante e collaborativo. Infine, le strategie di web marketing per un’efficace promozione nella piazza virtuale. I social media non sono una moda ma il nuovo paradigma della comunicazione. La presenza di un’azienda sui social media è ormai essenziale per raggiungere un pubblico profilato e interessato a specifici prodotti e servizi Utilizzare i social media in maniera “amatoriale” può rivelarsi dannoso per l’immagine aziendale percepita. L’intervento muoverà dal piano editoriale al design grafico, fino alla gestione della community.



Le lezioni si svolgeranno in videoconferenza, con la possibilità di replicarle anche in azienda. Informazioni e iscrizioni su www.confartigianatoformazione.tv o chiamando Confartigianato Formazione al num. 0422.433250 o scrivendo a info@confartigianatoformazione.tv.