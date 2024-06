Economia circolare, al "Lepido Rocco" matching day tra falegnami e architetti

Incontri ravvicinati tra falegnami e architetti per promuovere l’economia circolare del riuso. L’occasione la prima edizione del “matching day”, in programma giovedì 13 giugno presso la scuola di formazione professionale “Lepido Rocco” di Lancenigo di Villorba. Obiettivo: stimolare una positiva contaminazione che si trasformi in una concreta collaborazione, finalizzata a realizzare prodotti progettati secondo un approccio circolare, che tenga conto del loro riuso e della loro rigenerazione.

L’iniziativa è parte progetto di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana “Falegnami contemporanei” rivolto alle mille imprese del settore attive in provincia e che si propone di favorire la nascita di una nuova generazione di imprenditori, pienamente protagonisti della nuova economia sostenibile. Un progetto che vede insieme l’Associazione e la Fondazione Architettura per inaugurare una piattaforma permanente di stabile collaborazione tra chi progetta e chi realizza. Un modello innovativo per rigenerare il made in Italy in una chiave moderna e contemporanea, integrando le diverse competenze professionali.

La giornata vedrà protagonisti 30 imprenditori del comparto del legno arredo e altrettanti architetti e designer iscritti all’Ordine della provincia di Treviso, che si incontreranno secondo un’agenda di appuntamenti prestabilita in base all’interesse preventivamente verificato. Un’occasione per facilitare la conoscenza reciproca dei player di settore della nostra provincia, creare nuove opportunità di collaborazione commerciale e produttiva e sviluppare la condivisione di idee e progetti.

A settembre verrà lanciato un concorso di idee che si svilupperà attraverso quattro workshop con aspiranti designer iscritti all’università IUAV di Venezia, che dovranno affrontare la sfida della progettazione ispirata a principi di sostenibilità sociale, economica ed ecologica, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’evento conclusivo, previsto per novembre, proporrà l’esposizione degli elaborati realizzati nel workshop e la restituzione dei traguardi conseguiti. L’iniziativa beneficia del contributo della Camera di Commercio Treviso e Belluno e di EBAV.