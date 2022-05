Premiati da Confartigianato 47 maestri d'opera e d'esperienza

ANAP, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel dicembre 2011 ha istituito l’Albo Nazionale dei Maestri d’Opera e d’Esperienza, la cui iscrizione è riservata ai soci ANAP che abbiano svolto per almeno 25 anni la propria attività nel settore di competenza, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale.



Giovedì 19 maggio presso il Relais Monaco di Treviso ben 47 soci ANAP di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana sono stati insigniti di questo prezioso riconoscimento. Tra i premiati figure di spicco del mondo artigiano di Marca che vantano 40 e più anni di esperienza, addirittura un premiato raggiunge l’invidiabile traguardo dei 75 anni di attività. Un bagaglio inestimabile di esperienza e sapere a cui è doveroso rendere merito. L’attestazione è stata conferita da Giovanni Mazzoleni, coordinatore nazionale dei Maestri d’opera e di esperienza a ciascun premiato, Guido Celaschi e Fiorenzo Pastro, rispettivamente presidenti nazionale e provinciale del Gruppo, unitamente ai sindaci del Comune di residenza.

In ambito associativo il registro dei Maestri d’Opera rappresenta un valido strumento mirato a valorizzare e sottolineare l'importanza del lavoro svolto dagli iscritti, con particolare attenzione alle innovazioni introdotte ed al contributo offerto nella promozione, grazie al loro talento, del Made in Italy, espressione di qualità, competenza e creatività, che tutto il mondo ci invidia. In quest’ottica il premiato rappresenta una figura centrale, sia come fonte di memoria da trasmettere alle nuove generazioni, sia come cerniera fra la tradizione artigianale e l'innovazione del prodotto, per favorire la ricerca del nuovo e del meglio.