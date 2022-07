Specialista in sicurezza informatica aziendale: una risposta alla disoccupazione giovanile arriva dal corso ITS

L’incontro è rivolto a giovani, genitori, orientatori, insegnanti e a tutti coloro che fanno parte della comunità educante, che può sostenere i ragazzi nelle scelte scolastiche e professionali. Interverrà:

• Giovanni Artuso - Direttore della Fondazione ITS Digital Academy Mario Volpato. Per iscriversi all’incontro compilare il modulo on-line disponibile al link https://forms.office.com/r/jhxRBSsT22. Gli ITS (Istruzione Tecnica Superiore) sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma; in particolare, la Fondazione “Mario Volpato” promuove una formazione che mira a creare consapevolezza sulla necessità di accelerare i processi di digitalizzazione sia in ambito educativo che lavorativo, sostenendo e potenziando lo sviluppo delle competenze digitali, diventate ormai fondamentali per il futuro del lavoro.

Tra i percorsi proposti, il Cyber Security Specialist organizzato da UNIS&F forma professionisti nell’ambito della difesa aziendale dalle minacce informatiche. Si tratta di figure che conoscono le logiche di funzionamento di un’architettura di information technology complessa e che sanno valutare, suggerire e implementare i processi e gli strumenti per la difesa del business. Professionisti in grado di agire sia in ambito tecnologico sia sul fattore umano, quest’ultimo considerato un importante pilastro nella sicurezza delle informazioni.

«Gli ITS in Veneto, in un momento in cui la disoccupazione giovanile rappresenta una delle maggiori problematiche a livello sociale, hanno un tasso di occupazione dell’86%», sostiene Mariolina Ceparano, referente ITS di UNIS&F. «La nostra sfida è provare a far comprendere ai ragazzi che percorsi professionalizzanti come quello di Cyber Security Specialist possono offrire sbocchi lavorativi in posizioni qualificate, stabili e sfidanti e possono essere una valida alternativa rispetto all’Università. Formiamo giovani in base alle richieste aziendali. Il Cyber Security Specialist è, oggi, una delle figure professionali più ricercate dalle aziende, essendo un professionista che opera in un settore strategico per il business: garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità di dati e ambienti produttivi».

Il percorso formativo si terrà nelle sedi UNIS&F, a Treviso, e consiste in 1.800 ore ripartite in due anni, di cui 600 ore di tirocinio. La frequenza è obbligatoria, la didattica esperienziale e, con il superamento dell’esame finale, viene acquisito il titolo di Tecnico Superiore (5° livello EQF - European Qualification Framework). Le selezioni per la prossima edizione del percorso Cyber Security Specialist, per la sede di TREVISO, si terranno nel mese di settembre 2022. Se impossibilitati a partecipare all’open day del 12 luglio e interessati alla formazione, è stato programmato un incontro in presenza il giorno 28 luglio ore 9.30 presso la sede di UNIS&F Lab – via Venzone, 12- Treviso. Per ogni curiosità o approfondimento è possibile contattare UNIS&F o visitare la pagina:

bit.ly/ITS_cybersecurity.