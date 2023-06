A Treviso parte il nuovo corso per design manager di ITS Red Academy

A ottobre 2023 l’Its Red Academy attiverà a Treviso il nuovo corso di Design post diploma a Treviso, che si aggiunge al corso Construction, già attivo da alcuni anni presso l’Istituto Palladio, con risultati che vedono per i partecipanti una percentuale di occupazione che tocca il 95% e una coerenza con il percorso formativo del 93%.

«E’ una bella notizia – commenta Paola Carron, Presidente di sezione autonoma Ance Treviso di Confindustria Veneto Est – che rafforza le opportunità di formazione qualificata per l’edilizia e il sistema casa nel nostro territorio, soprattutto nella formazione avanzata post diploma. Come sistema Ance del Veneto ci crediamo molto e siamo infatti soci di Its Academy. Le nostre imprese hanno ‘fame’ di tali figure e ci incoraggia che questi corsi stiano registrando un buon numero di adesioni. E fin dall’inizio ospitiamo gli studenti per le ore di stage previste nel piano di studi».

Il corso Design Manager – Sistema Arredo Its Red Academy formerà una figura di alta professionalità da inserire all’interno di una azienda di arredamento con un ruolo di forte responsabilità nell’ambito dell’ufficio progettazione-design e dell’ufficio tecnico-produzione. I due anni all’Its Red permettono di acquisire le competenze per diventare esperti dei principali sistemi di progettazione, delle tecniche del product e interior design, e anche delle necessità della produzione con in più competenze comunicative, commerciali e di marketing. Una figura molto ricercata dalle aziende per le sue competenze che vanno dalla progettazione alla gestione dei processi. Il corso Construction manager forma invece i tecnici degli edifici del futuro: efficienza energetica, risorse rinnovabili e innovazione, con competenze che vanno dall’involucro edilizio e dell’impiantistica, fino alla realizzazione, quindi dal disegno al cantiere. II corsi ITS sono bienni post diploma di specializzazione della durata di due anni di formazione ingrata tra studio e lavoro. Altissimo il tasso di occupazione dei diplomati, che sfiora il 100% del totale.

L’ITS Red Academy (https://itsred.it) forma professionalità per il mondo delle costruzioni, la sostenibilità l’efficienza energetica e l’arredo. Alta l’attenzione delle imprese per questi profili anche in relazione alle direttive europee che stanno rendendo sempre più stringenti le norme per la costruzione di nuovi edifici e sempre più anche la riqualificazione dell’esistente. I diplomati trovano occupazione principalmente in imprese edili e di impiantistica, studi professionali (geometri, architetti, ingegneri, periti industriali), aziende di produzione di beni/servizi per il settore.

Il numero di iscritti è continuamente in crescita: il diploma ministeriale è riconosciuto a livello europeo e, al termine del biennio, gli studenti possono proseguire il percorso di studi con una laurea online. I due anni di ITS valgono infatti più di 100 crediti formativi, pari a un anno e mezzo di studi universitari. Rispetto ai percorsi classici, gli studenti ITS iniziano lo stage già durante i due anni di studi. La formazione “binaria” (in aula e in azienda) permette di acquisire competenze immediatamente spendibili. Il programma prevede complessivamente 1.170 ore di didattica laboratoriale e 630 ore di stage aziendale in imprese e studi di progettazione. Oltre che a Treviso, Its Red è presente a Padova, Verona e Vicenza.