Grandinate, 110 milioni di indennizzi per le aziende agricole della Marca

Una bella notizia per gli agricoltori della Marca. Sono arrivati indennizzi per circa 110 milioni che sono relativi agli ingenti danni subiti dalle imprese agricole a causa delle forti grandinate che si sono abbattute con violenza nei vigneti e colture dal 21 al 25 luglio dell’anno scorso. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal che intervenendo sul maltempo fuori stagione ha sottolineato: «Di fronte a questi eventi l’unica soluzione è assicurarsi, anche grazie al contributo pubblico Ue che riduce i costi del 70 per cento. La situazione in alcuni mesi dell’anno è stata molto pesante con danni ingentissimi». Nadal ha proseguito: «Il nostro obiettivo è la tutela del reddito dei nostri imprenditori agricoli». Sulla questione è intervenuto anche il direttore di Condifesa TVB Filippo Codato: «Siamo tra i primi per capitale assicurato e numero soci. Sta aumentando la consapevolezza degli imprenditori agricoli che non si può lasciare in campo la produzione senza una copertura assicurativa e mutualistica. Ciò è dovuto al fatto che aumentano eventi avversi atmosferici. Abbiamo molti produttori di uva con ingenti capitali esposti ai rischi. Il grosso lavoro è di divulgare le opportunità anche legate al contributo comunitario che copre fino al 70 per cento del costo». Le forti grandinate avevano colpito in modo violento soprattutto i territori di Godega di Sant’Urbano, Conegliano, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto, Pederobba, Giavera del Montello, Monastier di Treviso, Oderzo e Zero Branco.