Digitalizzazione delle imprese, 615mila euro dalla Camera di commercio

Si tratta di una vera task force per la digitalizzazione quella messa in campo dalla Camera di Commercio che, con la decisione della giunta, destina 615mila euro a fondo perduto per la digitalizzazione delle micro piccole medie imprese oltre ad inserire dal 2018 come asset strategico per la transizione digitale, l’ufficio Punto Impresa Digitale della rete nazionale di Unioncamere che segue, assiste, fa formazione con esperti di punta e in collaborazione con Google per gli imprenditori, professionisti e collaboratori delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori merceologici. L’obiettivo è di accompagnare il sistema impresa nel difficile percorso della transizione digitale. In azione anche la partecipata del sistema camerale veneto t2i innovazione e trasferimento tecnologico.

Il nostro saper fare, la capacità di creare, oggi, più che mai deve passare, almeno in qualche fase del processo produttivo, attraverso la digitalizzazione – evidenzia il Presidente di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso – Belluno Mario Pozza -. Non si tratta più di una scelta, ma di una vera e propria strategia per mantenere la competitività sul mercato interno e sui mercati esteri. Si tratta di un asset indispensabile non solo delle grandi imprese, ma anche delle micro, piccole e medie imprese. Nell’esortare alla digitalizzazione c’è anche un aspetto che devo evidenziare – puntualizza il Presidente - e cioè che spesso siamo “inconsapevolmente già digitali”. Questa inconsapevolezza può esporre ad una certa superficialità nell’uso di programmi, protocolli e dispositivi digitali, mettendo a rischio la nostra impresa da attacchi informatici. Un fenomeno in continua ascesa che sta penalizzando tutte le imprese, anche quelle piccole. Agli hacker non interessano i dati, ma porre i dati sotto riscatto. Ecco perché parallelamente alla formazione, così all’Assessment digitale e all’applicazione dei metodi di pagamento, di firma digitale, SPID, fatturazione digitale, libri digitali, stiamo portando avanti una formazione d’eccellenza sulla cybersecurity per tutelare il capitale di conoscenza e i dati d’impresa, con i corsi organizzati dal Pid con l’ing. Giorgio Sbaraglia membro del Comitato scientifico Clusit, information e Cyber Security advisor. La Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha investito e investe importanti risorse economiche: ben più di 2 milioni di euro dal 2018 al 2021 e con il bando digitalizzazione 2022- 615mila euro. Non solo bandi, ma anche premi nazionali con TOP of the PID Mirabilia in cui si sono distinte 2 aziende trevigiane e TOP of the PID Veneto che ha visto premiata un’azienda bellunese. Noi ci siamo, invito le imprese a far parte di questo importante momento.

Voglio ricordare che oltre al sistema camerale, c’è una moltitudine di aziende e di professionisti che erogano servizi digitali e che aiutano il Veneto ad essere digitale e competitivo in Europa e nel mondo. A loro va il mio grazie. La società consortile t2i compartecipata del sistema camerale veneto, fa parte della task force per la digitalizzazione, quale Digital Innovation Hub di Treviso e supporta le aziende nello sviluppo di progetti innovativi oltre che per l’analisi di idee progettuali.

La nuova fase storica in cui siamo ha fatto rendere conto le imprese che la scelta delle tecnologie digitali non sia una scelta tecnica, ma debba partire da una visione evolutiva del proprio business e dei propri mercati nei prossimi anni - comunica il direttore generale di t2i Roberto Santolamazza -. Solo così si potranno cogliere i grandi potenziali di crescita e competitività, considerando che il digitale è fondamentale anche per supportare qualsiasi trasformazione verso miglioramenti della sostenibilità, indipendentemente dalla dimensione aziendale.