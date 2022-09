Festival dialoghi di impresa, presentato il programma dell'edizione 2022

Chef stellati, campioni mondiali dello sport, imprenditori e CEO di alcune tra le aziende più innovative d’Italia si incontrano e si raccontano, svelando al pubblico come hanno portato le loro “imprese” al successo. Sono le personalità scelte per fare da testimonial della narrazione d’impresa, tema protagonista di un festival che, per la sua terza edizione, toccherà due splendide città venete. Saranno Treviso e Venezia, rispettivamente venerdì 23 e sabato 24 settembre, a ospitare Dialoghi D’Impresa, il festival dedicato alla narrazione e alla cultura d’impresa, promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione al Campus Treviso e all’Associazione Ca’ Foscari Alumni.

Dopo il notevole riscontro delle prime due edizioni, quest’anno Dialoghi D’Impresa accoglierà in presenza (negli spazi dell’Aula Magna San Leonardo il primo giorno a Treviso e nella prestigiosa Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin il secondo giorno a Venezia) imprenditori, manager e studenti che vogliono confrontarsi su un argomento sempre più di attualità della narrazione d’impresa. In particolare in una fase come questa, in cui la ripresa post-pandemia è minacciata dall’aumentare dei costi che gravano sulle imprese, gli imprenditori veneti potrebbero cogliere l’opportunità di colmare il gap in fatto di “capacità di raccontarsi e far emergere la propria anima”, elemento essenziale per l’evoluzione di una storia imprenditoriale ma ancora troppo sottovalutato.

IL PROGRAMMA E I PROTAGONISTI

Tra i temi che si andranno a toccare quest’anno ci sarà quello della sostenibilità, sviluppato in ben tre sessioni di cui una sarà il main eventdenominato “A TUxTU” che vedrà come protagonista Maurizio Zordan, temporary ownerdi Zordan Srl sb, che è stata una tra le prime aziende italiane a diventare società benefit. Un altro tema particolarmente d’attualità che sarà trattato all’interno del festival sarà quello della crescente centralità della figura dell’uomo all’interno di imprese sempre più tecnologiche. A discuterne saranno Cristiano Boscato, Vicepresidente di Injenia (Gruppo Maggioli) e Massimiliano Cipolletta, AD di Torino Wireless e Vice Presidente Unione Industriali di Torino.

All’interno di una manifestazione che racconta delle eccellenze italiane non potranno mancare due colonne portanti del nostro made in Italy: il design e il cibo. La prima è oggetto di dialogo tra Daniele Lago, CEO e Head of Design di Lago S.p.A., Paolo Tormena, fondatore e CEO di Hengee Luca Vignaga, CEO di Marzotto Lab. La seconda invece sarà il fil rouge dell’altro mainevent, “Non è magia, è solo strategia!” che quest’anno sarà interamente dedicato al gusto con ospiti quali Luca Marchini, chef stellato e titolare del Ristorante L’Erba del Re di Modena, Matteo Bisol, fondatore dell’azienda agricola Monbane Ludovica Rubbini, General Manager del San Brite Cortina, moderati da Anna Prandoni, Direttore di Gastronomika presso Linkiesta.

Infine non mancherà il parallelismo tra la narrazione sportiva e quella imprenditoriale con la testimonianza del campione olimpico e mondiale di canoa K2 Antonio Rossi.

Secondo uno studio Mckinsey, condotto lo scorso anno su 18.000 professionisti in 150 Paesi, la narrazione è un’abilità di leadership fondamentale e lo sarà sempre più nel prossimo decennio. “I leader che condividono storie hanno maggiori probabilità di allineare al meglio i team, motivare i dipendenti, ispirare le nuove leve e coinvolgere i clienti e gli stakeholder” come ha ricordato Forbes, riprendendo lo studio”.

Ma a che punto sono le nostre imprese nel raccontarsi in maniera efficace?

«Diciamo che il lavoro da fare è notevole, soprattutto in alcune aree del nostro Paese, come il Veneto dove la quasi totalità delle imprese è dedita al fare e molto meno al comunicare - spiega Andrea Bettini, narratore d’impresa e co-curatore del festival – e aggiunge: “Lo stesso Sebastiano Barisoni giornalista e vice-direttore di Radio24 in un suo recente intervento proprio nel capoluogo della Marca ha sottolineato come la narrazione sia fondamentale, ma come da questo punto di vista proprio il Veneto culla di eccellenze imprenditoriali non abbia ancora colto questa opportunità».

A conferma di questa visione anche l’analisi di Gianluca Scarcella, branch manager di Banca Euromobiliare e co-curatore della manifestazione.

«In un contesto così critico per l’Europa, i dati dell’ultimo bollettino socio-economico del Veneto dicono che il nostro sistema produttivo e i suoi imprenditori riescono sempre a performare sopra la media nazionale, sia in ordine di Pil, registrando un + 3,4%, sia in termini di produttività che in termini di internazionalizzazione con un’ottima performance nel primo trimestre dell’anno, con un dato ad esempio del + 22% per l’export del vino rispetto all’anno precedente. Tutto questo deve essere raccontato, deve essere uno stimolo per una narrazione ben progettata. Se penso al mercato che conosco meglio, quello degli investimenti, non posso non rilevare che proprio in questo contesto di instabilità ed incertezza, sono le narrazioni di qualità delle imprese che permettono agli investitori di costruire tattiche e strumenti di difesa, di dare dei punti di riferimento cognitivi e colmare le lacune che inevitabilmente si sono create e sono sotto gli occhi di tutti. Per questo ritengo appropriato essere ancora una volta sponsor di Dialoghi D’Impresa 2022 per sostenere il valore della narrazione d’impresa e promuoverne la considerazione a partire dalle imprese del mio territorio».

Il Festival prodotto dalla Perissinotto & BettiniAssociati, vede tra i partner Assindustria Venetocentro, l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale Veneto e Friuli Venezia Giulia, CNA Veneto e Confartigianato Imprese Treviso, la partner scientifica di CUOA Business School e il contributo di Banca Euromobiliarecome Main Sponsor di cui il Branch Manager Gianluca Scarcella ne è diventato il testimonial e il sostegno di altri partner tecnici che permettono la realizzazione della manifestazione.