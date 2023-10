Inaugurata a Treviso la nuova sede di Finint Private Bank

Ha aperto ufficialmente giovedì scorso la nuova sede di Finint Private Bank nella prestigiosa Piazza Filodrammatici a Treviso alla presenza del Presidente Enrico Marchi e del Sindaco di Treviso Mario Conte, assieme al top management dell’istituto. L’apertura degli uffici di Treviso rappresenta un ulteriore sviluppo della banca sul territorio con l’obiettivo di offrire servizi sempre più complementari e consulenza di alto livello per completare così l’offerta dell’istituto di Conegliano che lavora al fianco degli imprenditori e delle aziende a sostegno della loro crescita.

Finint Private Bank (FPB), ex Banca Consulia ora Banca Private del Gruppo Banca Finint, ha accelerato la crescita sul mercato anche grazie all’acquisizione del ramo di azienda di Unica SIM evolvendone i servizi e ampliandone la rete dei consulenti su tutto il territorio nazionale. Ad oggi Finint Private Bank conta 190 professionisti in tutta Italia (di cui 35 a Nordest) e ha potenziato la propria crescita con l’ingresso di 46 nuovi private banker negli ultimi due anni. In questo contesto, Treviso rappresenta dunque un territorio d’elezione e un importante potenziale bacino di clienti che nella nuova sede potranno contare su un team composto da una decina di professionisti e servizi integrati con l’area corporate della banca, con la divisione clienti istituzionali e con i fondi alternativi offerti da Finint Investments.

Finint Private Bank è infatti specializzata nella gestione di grandi patrimoni e nell’offrire servizi di consulenza evoluta, oggi conta un totale di 5 miliardi di masse, di cui 3,3 miliardi in gestione e 1,7 miliardi in advisory (in crescita di oltre l’11% sull’anno). Secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana Private Bank (AIPB), a livello italiano la consulenza evoluta rappresenta il 17% dei fatturati totali delle banche private, mentre per Finint Private Bank questa rappresenta ben il 42,3% del totale, una percentuale che dimostra come i servizi di FPB rispondono al meglio ai bisogni delle famiglie nella gestione dei loro patrimoni.

Ed è proprio la consulenza evoluta che consente di fare sinergia tra le opportunità di investimento legate al mondo corporate e della finanza straordinaria con i patrimoni delle famiglie, creando un circolo virtuoso che mette a disposizione il risparmio a beneficio del circolo produttivo costituito dalle aziende del territorio. Questa tipologia di offerta consente di accelerare la crescita di Finint Private Bank, che negli ultimi mesi del 2023, secondo i dati Assoreti, si è posizionata ai primi posti per la raccolta netta pro capite per consulente.

«Finint Private Bank rappresenta un unicum nel settore e propone servizi evoluti e completamente integrati con tutte le altre proposte del Gruppo. Aprire a Treviso è per me motivo di orgoglio, siamo nati su questo territorio e abbiamo realizzato grandi cose assieme alle imprese che rappresentano l’ossatura e il futuro di questa regione e che, a tutti gli effetti, è uno degli assi portanti dell’economia nazionale. Poter affiancare le famiglie imprenditoriali e le aziende trevigiane e venete con servizi integrati e ideati appositamente per le loro esigenze è sempre stato uno dei miei obiettivi e questo nuovo ufficio situato nel cuore nell’asse Torino-Trieste dove si concentra la maggior parte del risparmio, rappresenta la concretizzazione di quella visione. Un grande in bocca al lupo a tutto il team e a Antonio Franchetto per il loro lavoro» ha dichiarato Enrico Marchi Presidente di Banca Finint.

«Esprimo soddisfazione per questa nuova apertura che non solo è espressione del nostro territorio ma è anche un presidio altamente specializzato vicino all’impresa, alla produttività e alla professionalità di chi quotidianamente opera nel nostro contesto economico. Ringrazio il Gruppo Banca Finint con il Presidente Enrico Marchi per aver creduto nella nostra Città, cuore pulsante di una Marca che investe, produce e innova» ha dichiarato il Sindaco di Treviso Mario Conte.

All’inaugurazione hanno preso parte anche Fabio Innocenzi, AD del Gruppo Banca Finint, Antonio Marangi, amministratore delegato di Finint Privat Bank e Paolo Tenderini, fino a giugno country head di Edmond de Rothschild per l’Italia entrato poche settimane fa nel consiglio di amministrazione di Finint Private Bank con la delega sulle attività private. Da aprile 2024, Paolo Tenderini diventerà amministratore delegato e Antonio Marangi assumerà il ruolo di vice presidente esecutivo focalizzandosi sulle tematiche strategiche di crescita e innovazione, accelerando ulteriormente il progetto di crescita.