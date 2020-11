Nasce la "Treviso Gift Card", un buono per rilanciare il commercio cittadino

È stata presentata mercoledì mattina in Municipio la nuova "Treviso Gift Card", iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale con i partner del Distretto Urbecom per mettere in rete le attività commerciali della città e promuovere gli acquisti nei negozi di vicinato del centro storico e dei quartieri. «Si tratta di un’iniziativa dalla duplice connotazione: oltre ad essere un’idea regalo, permette di generare una rete a sostegno del commercio e intercettare preventivamente flussi di acquisti che diversamente verrebbero riversati sulle piattaforme online» dichiara il sindaco Mario Conte.

La Gift Card, per la prima volta adottata da un’Amministrazione pubblica a livello nazionale, si basa su una tecnologia innovativa grazie alla partnership tecnica ed economica di Banca della Marca. A partire dal 30 novembre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 sarà possibile regalare la Gift Card accedendo al portale trevisoperte.it. Il voucher potrà essere stampato o scaricato mediante app per smarphone e tablet e utilizzato direttamente negli esercizi aderenti all'iniziativa, anche oltre la scadenza della promozione. Il voucher è inoltre riscattabile in più soluzioni e con operatori diversi, consumando così progressivamente il credito esistente.

Come funziona - Regalare Treviso Gift Card è semplicissimo: basta effettuare l’ordine sul portale web dedicato trevisoperte.it (che sarà attivo già nei prossimi giorni) e selezionare l’importo desiderato, pagando con carta di credito. Il sistema genera poi un codice univoco che viene trasmesso via mail al destinatario della Gift Card con un voucher allegato che può essere stampato o utilizzato tramite l’applicativo.

Sconti - A supporto della diffusione dell’iniziativa gli esercenti offriranno uno sconto di almeno il 5% sull’acquisto fatto con il voucher in qualsiasi negozio aderente della città.

«Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sostegno e di promozione delle nostre attività produttive - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi - In un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando, abbiamo voluto trovare una modalità per promuovere gli acquisti (non solo di quelli legati alle festività natalizie) nei nostri negozi, con la possibilità peraltro di spendere l’importo della Gift Card in più attività permettendo così di acquistare più tipologie di prodotti. Per la prima volta, dunque, un’Amministrazione passa dal semplice invito ad acquistare nelle attività del proprio comune a mettere a disposizione un vero e proprio strumento, tra l'altro già molto apprezzato visto che in sole 48 ore abbiamo già ricevuto oltre 90 adesioni».

«Quella presentata oggi è una iniziativa unica nel suo genere a livello nazionale - sottolinea il manager del Distretto Urbecom, Michele Bianco - Treviso Gift Card consente infatti di applicare metodologie tipiche del digitale al commercio di prossimità, incentivando (sia da parte degli operatori ma soprattutto dei clienti) delle modalità di acquisto in linea con le nuove abitudini. Inoltre, così facendo viene incentivata una modalità di acquisto esperienziale, proprio perché fatta nel negozio fisico».

Così, infine, il sindaco Mario Conte: «Con Treviso Gift Card si potrà regalare di tutto, dalla cena al vestito, dal libro al servizio fotografico, il tutto con un unico codice! Ringrazio perciò il vicesindaco Andrea De Checchi, tutti i partner di Urbecom Treviso e Banca della Marca Credito Cooperativo, perché la Treviso Gift Card rappresenta per noi una spinta propulsiva rivoluzionaria al commercio trevigiano. Lo slogan dell'iniziativa è infatti "Treviso regala Treviso". Sosteniamo quindi i nostri commercianti!».

