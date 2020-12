"Treviso Gift Card": prima di Natale venduti oltre 20 mila euro di voucher

Trecento “Treviso Gift Card” per un totale di oltre 20 mila euro. È il primo positivo bilancio dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con il Distretto Urbecom per mettere in rete e dare slancio alle attività commerciali della città acquistabile in pochissimi minuti tramite il portale trevisoperte.it. e che può essere stampata o scaricata mediante App per smarphone e tablet e utilizzato direttamente negli esercizi aderenti all’iniziativa, ben 170. Il voucher è poi riscattabile in più soluzioni e con operatori diversi consumando progressivamente il credito esistente.

L’iniziativa TrevisoPerTe.it sta andando forte anche sui social: in poco più di 10 giorni dal lancio sono stati registrati 1.500 followers, interessati alle ultime novità su iniziative, promozioni e alla condivisione della campagna pubblicitaria “A Treviso c’è…”, ideata per valorizzare le eccellenze commerciali, turistiche e gastronomiche del territorio. «Fra gli aspetti maggiormente interessanti, oltre alla grande adesione da parte delle attività, c’è la possibilità di spendere la Gift Card fino al 28 febbraio. Ciò significa che questa sarà ampiamente utilizzabile dopo il periodo di restrizioni per arginare il contagio da Covid-19 diventando così una soluzione per tutelare la salute pubblica, essendo acquistabile online, in grado di sostenere i nostri negozi, visto che gli acquisti potranno essere effettuati una volta riaperti i negozi. Inoltre, siamo pronti a replicare l’iniziativa anche in futuro rendendo questa Gift Card un’idea regalo per tutto l’anno».