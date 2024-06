"Task force per un artigianato e commercio trevigiano 4.0": coinvolte 15000 imprese

Accelerare la transizione digitale e green costituisce ormai un imperativo e per favorire questo processo e sostenere le aziende negli investimenti necessari, CentroMarca Banca mette a disposizione un plafond pari a 20 milioni di euro complessivi a supporto delle imprese che sosteranno investimenti 4.0 e sostenibilità. CMB attraverso questa iniziativa rinnova la partnership con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, e con le sue articolazioni mandamentali di Confartigianato Imprese Treviso, Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna e Confartigianato Imprese Castelfranco, con Unione provinciale Confcommercio, Ascom-Confcommercio mandamento di Treviso e i relativi Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi, Cofidi Veneto e Fidimpresa sezione di Treviso. Le risorse a disposizione verranno destinate in modo specifico alle oltre 15mila aziende socie delle associazioni imprenditoriali.

CentroMarca Banca destina un plafond a condizioni e tassi favorevoli per le imprese che accederanno ai finanziamenti agevolati della Regione Veneto “Veneto Innovazione”, nello specifico al Fondo Veneto Competitività che prevede la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 18% e un finanziamento fino al 50% a tasso zero. Tali finanziamenti sono rivolti ad investimenti in beni strumentali materiali e immateriali in tema di innovazioni di prodotto e/o innovazioni di processo, con dotazione di tecnologie 4.0 volte ad aumentare la produttività delle imprese oltre a sostenere investimenti a favore della transizione verso forme di produzione a minore impatto, energetico e ambientale, e a sostegno dell’economia verde e circolare.

«Riteniamo che l'innovazione sia un motore fondamentale per la crescita economica. Questo plafond è progettato per sostenere le imprese che desiderano espandersi e innovare, migliorando la loro efficienza operativa e la loro capacità di competere a livello globale, e per supportarle nell’accesso al mondo della finanza agevolata. - Commenta Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CMB - Crediamo che un approccio integrato all'innovazione e alla sostenibilità possa creare nuove opportunità di mercato e favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. - Prosegue Alessandrini - In questo senso si conferma fondamentale la rinnovata sinergia con Confartigianato, Confcommercio e con Confidi, che già ci ha visti insieme protagonisti di varie operazioni a favore del nostro tessuto produttivo. Siamo fiduciosi che, insieme, possiamo costruire un futuro migliore per le generazioni presenti e future».

«Associazioni, banche e Confidi insieme per offrire soluzioni e risposte rapide ed efficaci alle imprese che raccolgono la sfida della transizione. Una partnership virtuosa, un esempio concreto di sinergia e di vicinanza al territorio. - Ricorda Oscar Bernardi, Presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - Ora assieme ai finanziamenti si devono condividere i criteri applicativi per evitare che le MPI subiscano parametri, condizioni non tarati sulla loro dimensione dato che si tratta di credito di vantaggio. La pratica della sostenibilità reale riduce il profilo di rischio delle aziende che la applicano. Per questo il loro fare virtuoso deve essere riconosciuto e premiato».

Parole di apprezzamento per la proficua collaborazione arrivano anche Presidente di Confartigianato Imprese Treviso. «A costo di essere ripetitivi esprimo un grande grazie a CentroMarca Banca da parte di tutto il settore artigiano. Il rapporto con gli istituti di credito non è mai facile per una piccola o micro impresa, ma le relazioni che abbiamo con CMB sono di partnership e di ottima collaborazione. – Commenta Ennio Piovesan, Presidente Confartigianato Imprese Treviso - Al di là dei fondi stanziati, per noi fondamentali per continuare a crescere e rimanere nel mercato, la parte davvero importante di questo progetto è nella consulenza e nel supporto personalizzato alle imprese. Grazie di esserci!».

«Bene il plafond ma soprattutto bene che ci sia una banca del territorio che si dimostra vicina alle nostre imprese con atti concreti. Il nostro auspicio è che anche altri istituti bancari possano seguire l’esempio e non solo per quanto riguarda transizione 4.0»: è il commento di Fausto Bosa, Presidente Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna.

«Le imprese artigiane, pur essendo caratterizzate spesso da una solida competenza tecnica nel proprio settore di attività, possono trovarsi in difficoltà ad affrontare sfide dettate da dinamiche economiche e finanziarie che influenzano il loro operato soprattutto alla luce delle nuove linee guida EBA LOM.- Aggiunge Maurizio Cattapan, Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto - Far parte di questa task force dedicata al mondo artigiano e del commercio trevigiano è di fondamentale importanza per accompagnare le nostre realtà verso nuove opportunità, per essere proattivi e più competitivi».

Il Sistema Confcommercio tutto, tramite l’Unione provinciale Confcommercio, Fidimpresa, l’Ascom-Confcommercio mandamentale di Treviso appoggia questa iniziativa di CentroMarca Banca, dimostrando di voler rafforzare la collaborazione col mondo bancario.

«Come Sistema, non possiamo che ringraziare la Banca per questa opportunità di credito rivolta alle micro e piccole imprese. Il credito è il passe-partout per affrontare il futuro e gli asset abilitanti passano proprio dalla transizione digitale ed ecologica, dai processi di economia circolare e per questo garantiamo il massimo impegno nel supportare le imprese» commenta Dania Sartorato, Presidente dell’Unione provinciale Confcommercio.

«Le nostre imprese ci chiedono risposte ed azioni specifiche per cogliere le opportunità di investimento e restare nel mercato. - Ribadisce Federico Capraro, Presidente di Ascom-Confcommercio del mandamento di Treviso - Questa è una risposta concreta perché riusciamo a mettere insieme le linee di finanziamento regionali, l’Istituto di credito e la garanzia di Fidimpresa, possiamo dire: siamo al vostro fianco».

Soddisfazione è stata espressa anche dai Confidi. «Abbiamo accolto con soddisfazione l’iniziativa di Centro Marca Banca, di attivarsi concretamente, con un plafond di 20 milioni di euro, per far arrivare al maggior numero d’imprese della marca Trevigiana i benefici della misura ‘Fondo Competitività/Transizione’ della Regione Veneto a valere su fondi Europei che permetterà investimenti tecnologicamente innovativi.- Commenta Francesco Palmisano Presidente di Cofidi Veneto - L’aver voluto concertare con il sistema Associativo e con i Confidi impegnati sul territorio permetterà di raggiungere l’obiettivo sperato di irrobustire il nostro contesto economico attenti alla sostenibilità d’impresa elemento essenziale per la continuità economica finanziaria della nostra comunità».

È dello stesso parere anche il Responsabile di Fidimpresa sezione di Treviso, Fabio Scardellato, responsabile di Fidimpresa. «Il plafond favorisce l’accesso ad un bando ampio che premia tutto ciò che è 4.0 sia nel prodotto che nel processo. Dà impulso ad un’innovazione che, se ben colta e gestita, diventa ‘sartoriale’ e fatta su misura. Ristorazione, panificazione, alimentare e pubblici esercizi, ad esempio, potranno investire in impatto energetico, ma anche creare nuovi processi di crescita e sviluppo».