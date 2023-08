Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, incontro fra la Cisl e l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana

«La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è la strada per generare una pagina nuova di sviluppo, di tutela dei salari e di inclusione sociale anche nei nostri territori». Così il segretario generale della Cisl Belluno Treviso Massimiliano Paglini al termine dell’incontro di questa mattina, 28 agosto, con la presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana Paola Roma e il presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana Marco Dalla Pietra. L’incontro è avvenuto nella sede della ACMT e si colloca nel ciclo di colloqui della Cisl con i Sindaci delle province di Treviso e Belluno per presentare “La partecipazione al lavoro”, la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dal sindacato di via Po per dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese.

«È tempo di dare applicazione a tutti gli articoli della Costituzione italiana che tutelano i diritti sociali e del lavoro - sottolinea il segretario generale Paglini -soprattutto in un momento come quello attuale particolarmente delicato e difficile per il Paese, le famiglie e per i lavoratori. La proposta di legge depositata lo scorso aprile alla Corte di Cassazione prevede forme di partecipazione a livello gestionale, finanziaria, organizzativo e consultivo, dando sostanza a un articolo della Costituzione scritto 75 anni fa e fino ad oggi disatteso. Siamo convinti che il coinvolgimento attivo dei lavoratori rappresenti uno strumento importante per avviare percorsi di sviluppo sostenibili e distributivi sia per le aziende che per i lavoratori. Molto interessante l’istanza della presidente Roma di prevedere percorsi di contrattazione territoriale per consentire la partecipazione anche nelle piccole e medie aziende. Sarà compito di tutti gli stakeholder declinare la partecipazione a livello territoriale e aziendale quando la proposta di legge sarà trasformata, come auspichiamo, in legge dello Stato».

«La partecipazione dei lavoratori alle imprese è un tema molto importante - spiega Paola Roma, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana - per questo, è fondamentale che il riferimento alla contrattazione collettiva sia chiarita nei vari livelli e si dovrebbe puntare a una contrattazione aziendale o territoriale. Vista la caratteristica del nostro territorio, penso che la proposta dovrebbe affrontare il tema della partecipazione dei lavoratori anche nell'ambito di piccole o medie imprese, il cuore pulsante del nostro tessuto produttivo, magari con partecipazione decisionale e agli utili, almeno a livello territoriale se non aziendale. Abbiamo già esempi di aziende trevigiane che si sono mosse in questo». «Collaborare tra enti locali e rappresentanze sindacali è sempre fondamentale, specie quando si parla di contrattazione territoriale e dialogo tra amministrazioni, aziende e lavoratori - aggiunge Marco Della Pietra, presidente del Centro Studi della Marca Trevigiana - condividendo gli obiettivi si possono trovare le soluzioni ideale».

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali possono sostenere la proposta di legge popolare aderendo alla raccolta firme, recandosi con un documento di riconoscimento valido nelle sedi comunali delle province di Treviso e Belluno.