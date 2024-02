"Genius loci", il podcast che racconta le imprese del territorio veneto

Una comunicazione innovativa e coinvolgente, capace di catalizzare l’attenzione degli ascoltatori con narrazioni e contenuti di qualità, fruibile da un pubblico sempre più multitasking anche mentre viaggia, passeggia, lavora o fa jogging. Una modalità in continuo aumento di diffusione e produzione, che in Italia conta 14,9 milioni di ascoltatori (fonte: OBE-BVA Doxa). Scelta anche da Confindustria Veneto Est per far conoscere il tessuto economico del territorio, le storie di donne e uomini d’impresa e il valore condiviso al pubblico più ampio, a partire da scuole e studenti.

Si intitola Genius Loci - Il Nordest delle imprese il progetto podcast di Confindustria Veneto Est, avviato ormai da un anno e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto (Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube) con 24 episodi dedicati alle storie di altrettante imprese associate. L’obiettivo è raccontare il legame autentico tra le imprese e lo spirito dei luoghi che le hanno viste nascere e crescere, la relazione indissolubile tra case history aziendali e geografia affettiva degli imprenditori. Far comprendere perché certe storie nascono in un ambiente preciso e non potrebbe essere altrimenti.

Le potenzialità del podcast quale strumento per la comunicazione delle imprese e il lancio dell’edizione 2024 di Genius Loci saranno i temi dell’incontro “Podcast per le imprese. Il caso Genius Loci”, che si terrà giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 17.00 a Palazzo Giacomelli a Treviso (Piazza Garibaldi, 13).

L’incontro sarà aperto dall’intervento di Matteo Caccia Autore di podcast e Conduttore Radio 24. Seguirà la conversazione con Giorgio Soffiato Managing Director Marketing Arena e Gaia Passamonti Storytelling Specialist Storie Avvolgibili. Quindi la presentazione del podcast Genius Loci, moderata dalla Giornalista Miryam Scandola, con tre storie d’impresa: Alice Pretto Presidente Essay Group di Limena (Pd) che traduce le idee in oggetti attraverso l’elettrosaldatura di materiali plastici, pelli e tessuti con macchine ad alta frequenza, Enrico Sala Head of Sustainability Service Vending, impresa di Santa Lucia di Piave (Tv) specializzata nell’installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, Michela Matterazzo Ceo Newfloor di Codevigo (Pd) che ha cambiato la storia del pavimento sopraelevato all’italiana come soluzione versatile e pregiata per allestimenti di lusso. Le conclusioni saranno di Gianmarco Russo, Direttore Generale Confindustria Veneto Est. Conduce Francesca Girardi, Team Genius Loci CVE.

Tra le altre storie d’impresa protagoniste di Genius Loci, Mafin di Galliera Veneta (Pd), che vanta il più grande stabilimento produttivo di pellet a livello mondiale, e la storia che l’ha portata a sviluppare tecnologie di estrusione ed essicazione per la pasta e i pellet. Lane Bottoli, lanificio famoso in tutto il mondo per le produzioni di eccellenza dal 1861, di cui vengono raccontati la capacità di evolvere nel tempo e il legame con l’impervio territorio di Vittorio Veneto. E poi Liking di San Martino di Lupari (Pd), che oggi produce 11 mila caramelle al minuto con macchinari d’avanguardia, al centro di un episodio che ripercorre le sue radici tra gli aromi di zucchero e miele. E ancora tante altre storie disponibili su varie piattaforme, a partire da Spotify.