Punto Poste Casa & Famiglia a Treviso, Montebelluna, Castelfranco, Lancenigo e Vittorio Veneto

Da oggi, negli uffici postali di Treviso, Montebelluna, Castelfranco, Lancenigo e Vittorio Veneto sono disponibili i “Punto Poste Casa & Famiglia”, un nuovo spazio dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia. Un unico punto di contatto pensato per semplificare e valorizzare la relazione con il cliente; altri saranno aperti nei primi mesi del 2023. Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia saranno disponibili le offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Si potrà ad esempio cambiare il piano tariffario, aderire ad un piano telefonico di PosteMobile Casa oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

Punto Poste Casa & Famiglia consente inoltre di attivare la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di IBAN che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, di inviare e ricevere bonifici e di richiedere la domiciliazione delle utenze. Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia, sarà possibile sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. Presso il Punto Poste Casa & Famiglia è possibile richiedere inoltre tutti i prodotti più tradizionali di Poste Italiane come il Libretto di Risparmio Postale o il Buono Fruttifero Postale. Al momento è disponibile solo per i dipendenti di Poste Italiane l’offerta luce e gas che nei prossimi mesi sarà ampliata a tutti i cittadini presso il Punto Poste Casa & Famiglia con tariffe concorrenziali.