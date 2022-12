Nel 2023 in arrivo 85 milioni di indennizzi per gli agricoltori trevigiani

Inizia bene il 2023 per gli agricoltori della Marca. Entro gennaio infatti arriveranno circa 85 milioni, una parte derivanti da contributi pubblici (soldi UE, Regione e Stato) sui premi assicurativi delle polizze stipulate da Condifesa per conto dei propri associati e l’altra relativa agli indennizzi da polizze assicurative riguardanti danni come grandinate, gelo e siccità verificatisi nel corso del 2022. Anche quest’anno il clima pazzo si è fatto sentire colpendo i vigneti, seminativi ed altre colture. Fra tutti i danni catastrofali va ricordata la grandinata che ha colpito oltre mille ettari di vigneto da Asolo a Motta di Livenza. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal che intervenendo sul maltempo fuori stagione ha sottolineato: «di fronte a questi eventi l’unica soluzione è assicurarsi, anche grazie al contributo pubblico Ue che riduce i costi del 70 per cento. La situazione in alcuni mesi dell’anno è stata molto pesante con danni ingentissimi». Nadal ha proseguito: «Il nostro obiettivo è la tutela del reddito dei nostri imprenditori agricoli». Sulla questione è intervenuto anche il direttore di Condifesa TVB Filippo Codato: “Siamo tra i primi per capitale assicurato e numero soci. Sta aumentando la consapevolezza degli imprenditori agricoli che non si può lasciare in campo la produzione senza una copertura assicurativa e mutualistica. Ciò è dovuto al fatto che aumentano eventi avversi atmosferici. Abbiamo molti produttori di uva con ingenti capitali esposti ai rischi. Il grosso lavoro è di divulgare le opportunità anche legate al contributo comunitario che copre fino al 70 per cento del costo».