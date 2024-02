Sciopero dei metalmeccanici, in tutta la Marca adesione oltre il 70%

E' stata alta l'adesione allo sciopero metalmeccanici in provincia di Treviso: alla Breton Spa di Castello di Godego oltre 70% dei presenti, alla Berco Spa di Castelfranco Veneto 80%, alla Stiga Spa di Castelfranco Veneto 70%, alla Stam Spa di Ponzano Veneto oltre 70% tra gli operai, alla Sole Spa di Oderzo circa 70% e infine all'Electrolux di Susegana intorno al 70%. In mattinata si è svolto in piazza dei Signori un presidio di una delegazione di lavoratori appartenenti a Cgil e Uil che hanno incontrato poi alcuni funzionari della Prefettura. Mauro Visentin (segretario Cgil di Treviso) ha posto nuovamente l'accento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla contrattazione, su appalti e subappalti "ripetuti all'infinito", rilanciando il tema della "patente a punti" per chi non rispetta le regole oltre all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Gianluca Fraioli (Uil Treviso) ha ribadito che i numeri degli incidenti mortali sul lavoro nella Marca sono in preoccupante aumento e per questo serve un maggior coordinamento tra gli enti preposti ai controlli. Controlli "di qualità" non solo nei cantieri ma anche dentro le aziende, li dove è più difficile controllare.